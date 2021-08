290 Jahre Sparkassengeschichte in Gevelsberg

Gevelsberg. Zusammen blicken diese sechs Menschen auf 290 Jahre Gevelsberger Sparkassengeschichte zurück.

Bei der heimischen Sparkasse gibt es sechs Jubilare, die am 1. August auf eine 40-jährige und zwei Jubilare, die auf eine 25-jährige Tätigkeit bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter zurückblicken konnten. Zählt man diese Dienstjubiläen zusammen, kommt man auf „290 Jahre Sparkassengeschichte(n)“.

Seit vielen Jahren ist es bei der Sparkasse Tradition, einmal im Jahr alle Beschäftigten, die ein Jubiläum begehen, im Rahmen einer Feier zu würdigen. So auch dieses Jahr. Vorstandsvorsitzender Thomas Biermann dankte gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Michael Hedtkamp, in einer Feierstunde den Jubilaren. „Es ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine so lange Zeit dem Unternehmen treu bleiben und stets so viel Engagement zeigen,“ so Thomas Biermann. „Dafür sagen wir Danke und sind natürlich auch ein wenig stolz. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser tollen und erfolgreichen Zusammenarbeit zum Wohle unserer Sparkasse“, ergänzte Michael Hedtkamp.

Im Anschluss daran wurde gemeinsam, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona Regeln, mit einem Glas Sekt und einem kleinen Imbiss auf die weiteren Sparkassenjahre angestoßen.

Auf 40 Jahre blicken zurück:

Beatrix Böhne, Manuela Jahncke, Josef Müller, Frank Schneeloch, Christian Weiß und Claudia Werminghaus

Für 25 Jahre wurden geehrt:

Michael Dietrich und Falko Ebert

