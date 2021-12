50-jährige Schwelmerin wird bei Unfall verletzt

Schwelm. Ein 22-Järhiger aus Meinerzhagen hat in Schwelm einen Verkehrsunfall gebaut, bei dem er eine 50-Jährige verletzte.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Schwelm: Am Samstag gegen 16 Uhr befährt ein 22-jähriger Mann aus Meinerzhagen mit seinem Opel die Carl-vom-Hagen-Straße in Schwelm in Fahrtrichtung Süden.

Als er beabsichtigt, nach links in die Viktoriastraße einzubiegen, übersieht er offensichtlich den Vorrang der entgegenkommenden 50-jährigen Schwelmerin, die zu dem Zeitpunkt die Carl-vom-Hagen-Straße mit ihrem Volkswagen befährt, weshalb die Fahrzeuge zusammenstoßen. Dabei wird die Schwelmerin leicht verletzt. Es entstand zudem ein erheblicher Sachschaden.

