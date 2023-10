500. Baby in diesem Jahr im Helios Klinikum geboren

Schwelm. Im Helios ist das 500. Baby zur Welt gekommen. Die Geschichte von der Geburts der kleinen Lina ist bewegend.

Das Team der Geburtshilfe fe im Helios Klinikum Schwelm freut sich über das 500. Baby in diesem Jahr. Die Ankunft von Lina schreibe eine herzerwärmende Geschichte des Glücks und der Freude, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

Lina, die mit 3120 Gramm und 52 Zentimetern das Licht der Welt erblickte, hatte ihre eigenen Pläne. Ursprünglich für den 23. Oktober geplant, überraschte sie ihre Eltern, Yana Genuit und Pierre Häcker, indem sie bereits in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober auf die Welt drängte.

Vater Pierre, der zunächst „noch cool“ blieb, konnte die Wehen seiner Frau am Morgen nicht mehr ignorieren. Während eines Projektmeetings bei D & TS in Schwelm erhielt er den Anruf von seiner Frau Yana, der ihn direkt nach Hause führte. Das gesamte Kollegenteam freute sich riesig mit dem aufgeregten Papa. Die Ankunft von Lina im Kreißsaal um 12.03 Uhr erfüllte Hebamme Lya Melchior und das gesamte Team mit Freude und Stolz.

Die Geburt verlief erfolgreich und Lina verzauberte ihre Eltern von der ersten Sekunde an. Sämtliche Wochenendpläne der Eltern über Bord geworfen. Ursprünglich hatte die junge Mutter geplant, an diesem Tag nach Mönchengladbach zu fahren und abends eine Babyparty für ihre Schwester auszurichten, die ebenfalls im Dezember ein Baby erwartet. Doch die Ankunft von Lina änderte diese Pläne und die frischgebackene Oma übernahm die Organisation der Party. Yana Genuit war am Abend trotzdem dabei, per Videocall und mit Baby im Arm und schuf unvergessliche Momente für die ganze Familie.

Papa Pierre Häcker mag vielleicht die 1-Live Comedy-Nacht verpasst haben, aber er hat einen anderen Grund zum Lachen gefunden: „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mädels. Es ist so schön, unsere kleine Tochter nun in die Arme schließen zu können.“

