65-jähriger Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Gevelsberg

Die Feuerwehr war am Freitagmorgen in Gevelsberg im Großeinsatz - ein Mann starb bei einem Wohnungsbrand.

Gevelsberg. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gevelsberg ist am Freitagmorgen einer der Bewohner gestorben. Was zur Brandursache bekannt ist.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Gevelsberg am frühen Freitagmorgen (5. Januar). Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schwalbenstraße bemerkten um 5.24 Uhr dichten Rauch im Hausflur und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bekannt, dass sich noch ein Mann in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss aufhielt.

Unter schwerem Atemschutz drangen die Retter in die stark verqualmte Wohnung ein und fanden einen bewusstlosen Mann. Rettungsdienst und Notarzt kämpften vor dem Haus vergeblich um das Leben des Mannes. Er starb noch an der Einsatzstelle. Es handelt sich um den 65-jährigen Wohnungsinhaber. Die Retter begleiteten noch einen Bewohner durch das Treppenhaus ins Freie - die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Bei dem Wohnungsbrand am Freitagmorgen in Gevelsberg starb ein Mann. Foto: Alex Talash

Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen technischen Defekt gebe es nicht, so die Polizei.

