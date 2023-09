75 Jahre im Verein: Hans Georg Seeland, das CVJM-Urgestein

Ennepetal. Hans Georg Seeland aus Ennepetal ist seit 75 Jahren Mitglied im Milsper CVJM. Ausgezeichnet wurde er in einem ganz besonderen Rahmen.

Im CVJM Waldheim feierte der Milsper CVJM in Ennepetal sein 129. Jahresfest. Zu Beginn des gut besuchten Festnachmittages war Zeit zum Gespräch beim Kaffee. Im Anschluss folgte ein Gottesdienst, der mit der Feier des Heiligen Abendmahls verbunden war. Er wurde von Dr. Detlef Holinski gestaltet und unterstützt von Mitarbeitern des CVJM. Die musikalische Gestaltung lag in den bewährten Händen des CVJM Posaunenchores, der die gesungenen Lieder begleitete und eigene Musikstücke spielte.

In seiner lebendigen Predigt verglich Dr. Holinski den Lebenslauf eines Christen mit dem Bemühen von Sportlern den Siegespreis zu erringen. Das Ziel der Christinnen und Christen ist Jesus Christus und das Reich Gottes. Die richtige Orientierung und der Glaube an Gott bringen sie an dieses Ziel. Sie dürfen auf Gott vertrauen und sollen das Geschenk des Glaubens als Einladung Gottes annehmen, um dieses Ziel zu erreichen.

Im Gottesdienst wurde Hans Georg Seeland für 75 Jährige Mitgliedschaft im CVJM Ennepetal-Milspe vom Vorsitzenden Thomas vom Brocke und Vorstandsmitglied Elmar Herrmann geehrt. Hans Georg Seeland war stets ein engagiertes Vereinsmitglied. Sport und Musik lagen ihm besonders am Herzen. Als Dank und Anerkennung erhielt er eine Ehrenurkunde, ein Buchgeschenk des Ortsvereins sowie ein persönliches Dankschreiben des Generalsekretärs des CVJM-Westbund, Matthias Büchle.

Den Abschluss des Festnachmittags bildete ein gemütliches Beisammensein und gemeinsames Grillen.

