7500 Euro pro Flüchtling: Städte stehen vor vielen Fragen

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Der Bund zahlt künftig 7500 Euro für bestimmte Flüchtlinge, um Kommunen zu entlasten. Aber hilft das wirklich? Das sagen die Städte.

Ein paar Wochen ist es her, dass die Kommunen sich mit einem Brandbrief an die NRW-Landesregierung gewandt haben. Grundtenor: Die Städte und Landkreise stehen wegen der anhaltenden Multi-Krisen immer stärker unter Druck. Vor allem die gestiegene Zahl an Geflüchteten, die vor Ort betreut werden, wurde dabei als Argument angeführt.

Denn: Während die Kosten für Sachaufwendungen, Personalausgaben und die Versorgung von Flüchtlingen in den Städten immer dramatischer ansteigen würden, blieben die Steueranteile der Kommunen weitestgehend unverändert beziehungsweise würden Zuwendungen von Bund und Land sogar noch gekürzt. „Land und Bund müssen jetzt wirklich handeln“, hieß es vonseiten der Kommunen.

Nun, da sich Bund und Länder nach langen Verhandlungen darauf geeinigt haben, die Kommunen zu unterstützen, stehen diese vor vielen offenen Fragen. Dabei geht es vordergründig um eine jährliche Pauschale von 7500 Euro, die der Bund ab 2024 für sogenannte Asylerstantragssteller zahlen möchte.

Kommunen begrüßen Einigung

„Die Verwaltung begrüßt, dass Bund und Länder in dem Punkt der Flüchtlingskosten Einigungen erzielen“, erklärt zum Beispiel die Stadt Schwelm auf Nachfrage der Redaktion. „Inwieweit diese Einigung sich auf Kommunen und Städte auswirkt, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht abzuschätzen.“ Für die Stadt Schwelm sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, wie viel dieser Landesmittel weitergegeben werde und welche Leistungen damit abzudecken seien. „Von daher ist die Summe pro Asylerstantragssteller, die als Einigung zwischen den Ländern und dem Bund getroffen wurde, von der Stadt nicht final zu bewerten“, heißt es aus dem Rathaus.

Wie viele Personen für diese Pauschale nach aktuellem Stand infrage kämen, kann die Stadt Schwelm zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Unklar sei deshalb auch, ob der Kommune dadurch mehr Spielraum bei der Versorgung von Geflüchteten entsteht. Im Leistungsbezug nach Asylbewerberleistungsgesetz befinden sich in Schwelm nach Angaben der Stadt momentan 127 Personen.

Auch die Stadt Gevelsberg begrüßt die Einigung zwischen Bund und Ländern. „Es kann jedoch nur ein erster von weiteren zu gehenden Schritten sein, da die beschlossenen Maßnahmen zunächst zu einer kaum spürbaren Entlastung der Kommunen führen werden“, so die Stadtverwaltung. „Die Kommunen sind auf eine drastische Senkung der Zuwanderungszahlen angewiesen, um die Lage wieder beherrschen zu können und den zugewanderten Personen die Perspektive bieten zu können, die sie benötigen.“ Die jetzt beschlossenen Maßnahmen würden noch keine Handhabe bieten, die dringend vorherrschenden Probleme in den Griff zu bekommen. „Die Kommunen brauchen eine vollkommene Neuausrichtung der Migrationspolitik, die am Ende eine spürbare Entlastung in den Bereichen Unterbringung, Integration und Finanzierung vor Ort bewirkt“, erklärt die Stadt Gevelsberg.

Nicht annähernd kostendeckend

Entscheidend sei zunächst, dass das Land NRW die vom Bund zur Verfügung gestellte Pauschale in Höhe von 7500 Euro pro Flüchtling tatsächlich auch vollständig an die Kommunen weiterleite. Doch selbst dann werde der gezahlte Betrag nicht annähernd ausreichen, um die vor Ort entstehenden Kosten zu decken. Insbesondere dürfe es bei dem Betrag nicht bei einer Einmalleistung bleiben. „Zudem muss eine ständige Überprüfung des Ist-Bedarfes der Kosten pro Flüchtling erfolgen, die dann vollständig von Bund und Ländern in welcher Aufteilung auch immer übernommen werden“, äußert sich die Stadt Gevelsberg weiter. Ebenso sei eine ständige Dynamisierung der Zahlungen unter Berücksichtigung von Inflation und anderen kostentreibenden Entwicklungen geboten.

Derzeit betreut die Stadt Gevelsberg nach eigenen Angaben 130 Personen, für die diese pauschale Zahlung infrage käme. Die Leistungen für alle anderen Flüchtlinge, die derzeit in Gevelsberg leben, insgesamt 370 Personen an der Zahl, müssten von der Stadt Gevelsberg vollständig getragen werden, ohne dass Bund und Land sich in irgendeiner Weise an diesen Kosten beteiligten. „Dies ist das eigentliche, eklatante Problem“, betont die Stadt.

Bei einem monatlichen Betrag von 625,00 Euro pro Person (12 x 625,00 Euro = besagte Pauschale von 7500 Euro) könne nur von einem Entlastungsbetrag, nicht aber von einem zusätzlichen Spielraum der Stadt gesprochen werden, der Raum für wesentliche Besserungen bei der Hilfe für zugewanderte Menschen bietet.

„Vorhaltekosten“ noch ungeklärt

In ein ähnliches Horn stößt auch die Stadt Ennepetal: „Grundsätzlich begrüßt die Stadt Ennepetal, dass sich Bund und Länder geeinigt haben. Es bleibt aber festzustellen, dass die vereinbarte Pauschale nicht ausreicht, um die den Kommunen entstehenden Kosten zur Unterbringung von Flüchtlingen zu decken, zumal die Pauschale nur für einen Teil der unterzubringenden Menschen gezahlt wird.“ Darüber hinaus sei bedauerlicherweise nach wie vor das Thema der sogenannten „Vorhaltekosten“ ungeklärt. Damit meint die Stadt Ennepetal die Kosten, die dadurch entstehen, dass Kommunen Unterbringungsmöglichkeiten vorhalten, um geflüchtete Menschen aufnehmen zu können. Grundlegend helfe aber jeder Euro, den städtischen Haushalt zu entlasten.

Die Stadt Ennepetal bringt aktuell nach eigenen Angaben circa 75 Personen unter, die sich in einem Asylverfahren befinden. Für circa 55 Menschen erhalten sie zurzeit die sogenannte FlüAG-Pauschale. Dennoch geht die Stadt Ennepetal von etwa 75 Flüchtlingen aus, für die sie nach aktuellem Stand nach dem neuen Verfahren 7500 Euro erhalten würde. Zurzeit sind in Ennepetal 980 Flüchtlinge gemeldet, darunter 440 Ukrainer und 325 „alte anerkannte“ Asylbewerber.

