800 Jahre alte Knochen aus Gevelsberger Altar geschnitten

Gevelsberg Joschka Figge leistet absolute Präzisionsarbeit, als er mit der Flex eines der größten Gevelsberger Heiligtümer freilegt.

Als Joschka Figge die Diamantscheibe der Flex in den Altar drückt, wird selbst der Profi nervös. „Das habe ich noch nie gemacht und habe heute Nacht auch nicht gut geschlafen“, räumt er ehrlich ein. Denn: Unter dem kreischenden Trennjäger befindet sich das größte Heiligtum, das die Gevelsberger St.-Engelbert-Kirche beheimatet: Reliquien des ehemals einflussreichsten Mannes des deutschen Kaiserreichs. Was sich genau wo in der zwei Tonnen schweren Altarplatte befindet? Unklar. Ob die Markierungen, an denen Figge entlang schneidet, korrekt sind? Möglicherweise.

Gespannt schauen Propst Norbert Dudek und Lars Wehnau vom gleichnamigen Architekturbüro, das die Planung für den Umbau von St. Engelbert übernommen hat, dem Profi des Ennepetaler Bauunternehmens Figge zu, als das durchdringende Sägegeräusch für etliche Minuten das weite Kirchenschiff erfüllt. Bis Joschka Figge den dicken Altarstein tatsächlich so weit aufgeschnitten hat, dass er den ausgeschnittenen Quader aus dem Altar entnehmen kann. Kurzes Innehalten all derjenigen, die sich um den Altar versammelt haben – dann hebt Figge die Platte über der Reliquie an und zum Vorschein kommt eine Bleikiste - umwickelt mit rotem Band und gesichert mit dem Siegel des Bistums. Durchatmen, alles ist heil geblieben.

Propst Norbert Dudek nimmt die kleine Kiste mit den sterblichen Überresten des ehemaligen Erzbischofs zu Köln an sich, der im Jahr 1225 am alten Hohlweg in Gevelsberg ermordet worden war. „So, jetzt muss ich dem Bischof erst einmal Bescheid geben, dass ich diese Reliquie habe und dort wird dann letztlich entschieden, was damit passiert“, sagt Propst Norbert Dudek und trägt das Päckchen vorsichtig aus der Kirche. Wie jetzt? Verliert die St.-Engelbert-Kirche etwa die Reliquien ihres Namensgebers, die Stadt Gevelsberg die sterblichen Überreste des Mannes, dessen Ermordung überhaupt erst durch den folgenden Klosterbau Grundlage für ihre Besiedlung war?

Die Reliquie des Heiligen Engelbert in Blei gegossen im Altar. Foto: Patrizia Labus / WP

Ja und Nein. Denn: „Was mit der Reliquie in dem Kästchen passiert, wird tatsächlich Ruhrbischof Dr. Franz-Josefg Overbeck entscheiden“, sagt Patrizia Labus, Pressesprecherin der Propstei, die die katholischen Kirchengemeinden in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal vereint. Heißt: Sie könnte auch an einen ganz anderen Ort als Gevelsberg kommen. Aber: Die Knochen des Heligen Engelbert, die im schweren Naturstein des Altars versenkt waren, sind nicht die einzigen Knochen, die die Kirche von ihrem Namensgeber beherbergte.

Denn viel augenfälliger und auch deutlich größer ist eine andere Reliquie des Erzbischofs: der Ellenknochen in einem Glaszylinder eingefasst und immerhin 800 Jahre alt an der schön gearbeiteten Figur des Heiligen. Sie war im Vergleich zu den Knochenteilen im Altar noch relativ einfach aus der Kirche zu bringen. Propst Dudek übernahm diese Aufgabe gleich zu Beginn und sorgte mit vorsichtigen Schritten und behutsamem Tragen dafür, dass diese Reliquie ein sicheres Zwischenlager findet. Für die Figur des Heiligen Engelbert wird wiederum ein prominenter Platz im Kirchraum gefunden, wenn dieser umgebaut ist - inklusive der Elle im Glaszylinder, wie Patrizia Labus verspricht.

Propst Norbert Dudek sichert die Reliquie des Heiligen Engelbert aus der Kirche. Ob sie jemals zurückkehren wird, ist nicht klar. Foto: Patrizia Labus / WP

Der Umzug der Reliquien fand im Zuge der ersten Schritte für die geplanten Umbauarbeiten in St. Engelbert statt. Im November wurde noch auf einer Gemeindeversammlung darüber gesprochen, wie sich der Kirchraum in St. Engelbert, der mit der Schließung von Liebfrauen als gemeinsamer Glaubensort für alle Katholiken in Gevelsberg fungiert, am besten gestalten lässt. Dort überzeugte die Anordnung des Altars auf der linken Seite im Kirchraum und einer Bestuhlung im Halbkreis um den Altar. Beschlossen wurde bereits zuvor in den Gremien, dass es eine mit Bänken und Stühlen gemischte Sitz-Form geben wird. In dem noch freien Platz des Altarraums wird die Sakristei eingebaut, die aktuell in unterschiedliche Räume aufgeteilt ist. Durchaus sehr kontrovers diskutierte Themen, die in der Gemeinde bei einigen Mitgliedern für Verstimmung gesorgt haben, weil sie sich im Prozess nicht mitgenommen fühlen.

Propst Norbert Dudek bringt die 800 Jahre alte Elle des Schutzpatrons in Sicherheit. Foto: Patrizia Labus / WP

Auch die Orgel aus Liebfrauen wird bald in der St. ihren Platz finden. Die Beichtgelegenheit wird in der jetzigen Engelbert-Kapelle eingerichtet. Damit nun also die Renovierungs- und Umbauarbeiten in der Kirche an der Rosendahler Straße starten können, muss zunächst der bisherige Altar aus der Kirche heraus, um Platz zu schaffen für die neue Anordnung und den Altar aus Liebfrauen, der als Verbindung zwischen den beiden Gemeindeteilen nach St. Engelbert ziehen wird.

Die zwei Tonnen schwere alte Altarplatte aus dem Raum zu bekommen, ist dabei nur eine der Herausforderungen. Doch dies ist nun - nachdem die Knochenteile des Heiligen Engelberts als Schutzpatron der Gemeinde, aus dem Stein befreit und in Sicherheit gebracht wurden - als erster Schritt erfolgreich gelungen.

Engelbert wurde 1225 auf der Rückreise von Soest nach Köln im alten Hohlweg von einer Gruppe Bewaffneter erschlagen. Der Start für die Gründung der Stadt Gevelsberg. So viel Geschichte, so wertvolle Relikte – da war die Anspannung bei den Mitarbeitern der Firma Figge bis zum Schluss zu spüren.

