A 1: Autofahrer aufgepasst – Engpass an Brückenbaustelle

Schwelm/Wuppertal. Autofahrer aufgepasst: An der A 1-Baustelle Schwelmetalbrücke wird die Autobahn in Richtung Köln auf eine Fahrspur eingeengt. Hier die Infos dazu.

Das neue Brückenbauwerk an der A 1-Schwelmetalbrücke nimmt weiter Formen an. Die innere Brücke in Fahrtrichtung Köln ist soweit hergerichtet, dass nun mit der Betonage des Überbaus begonnen werden kann. Die Arbeiten werden über Nacht erledigt und haben eine erhebliche Beeinträchtigung des Verkehrs im Baustellenbereich zur Folge.

Die Betonage der neuen Brücke ist in der zweiten Monatshälfte geplant. Von Dienstag, 25. Juli, 20 Uhr, bis Mittwoch, 26. Juli, 5 Uhr, wird die Autobahn A 1, in Fahrtrichtung Köln, in Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld auf einer Länge von rund 500 Metern auf einen Fahrstreifen eingeengt. Auch wenn in den Abendstunden und nachts der Verkehr auf der A 1 deutlich nachlässt, ist im besagten Zeitraum mit Rückstaus und zähfließendem Verkehr zu rechnen.

Die Schwelmetalbrücke im Zuge der A 1 befahren täglich bis zu 100.000 Fahrzeuge. Die beiden inneren Teilbauwerke der Brücke, in den Jahren 1959 bis 1960 errichtet, sind aufgrund der jahrzehntelangen Belastung und der starken Beanspruchung, insbesondere durch den erhöhten Schwerlastverkehr, nicht mehr ausreichend tragfähig. Um die Standsicherheit der Brücke für den Autobahnverkehr langfristig zu sichern, ist ein Ersatzneubau der inneren Teilbauwerke dringend erforderlich. Die innere Brücke in Fahrtrichtung Bremen wurde bereits erneuert.

Informationen gibt es im Internet unter: www.deges.de/schwelmetal

