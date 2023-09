A 1 bei Gevelsberg: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Schwelm. Auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Volmarstein und Gevelsberg hat sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Mittwochabend um 18.36 Uhr auf die A 1 alarmiert. Zwischen der Anschlussstelle Volmarstein und der Anschlussstelle Gevelsberg hatte sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet.

Die Einsatzkräfte fanden auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Volmarstein und der Anschlussstelle Gevelsberg in Fahrtrichtung Köln zwei verunfallte Pkw und einen verunfallten Lkw vor. Die Insassen konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr aus den Fahrzeugen selbst befreien.

Die Feuerwehr arbeitete die Unfallstelle von der Gegenfahrbahn aus ab, sicherte den Lkw und stellte den Brandschutz sicher. Währenddessen wurden die Fahrer der Fahrzeuge vom Rettungsdienst behandelt. Zeitgleich wurde eine große Menge auslaufende Betriebsmittel abgebunden.

Vom Rettungsdienst am Unfallort versorgt

Vier am Unfall beteiligte Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Autobahnpolizei und der Feuerwehr Hagen übergeben.

Die Feuerwehr Schwelm war mit fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch den Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Linderhausen sowie der Einsatzführungsdienst. Die Feuer- und Rettungswache wurde während des Einsatzes von Einsatzkräften des Löschzuges Winterberg besetzt. Der Einsatz war gegen 20.30 Uhr beendet.

