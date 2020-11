Ab 19. November zu haben

Die bebilderte Broschüre „Erinnerungen in Bildern von Eugen Engels – Ennepetal-Milspe in den 1960er- bis 1980er-Jahren“ , herausgegeben vom Heimatverein Ennepetal-Milspe, kostet 3 Euro .

Die Broschüre ist ab Donnerstag, 19. November, an folgenden Verkaufsstellen in Ennepetal erhältlich: Lotto Bülbring, Lindenstraße 19 in Voerde, Bücher Bochhammer, Mittelstraße 28 in Altenvoerde, Lotto Bohm im Heilenbecker Center und „Bärti“, Voerder Straße 52, in Milspe sowie Rüggeberger Lädchen, Rüggeberger Straße 241.

Eine Bestellung ist außerdem möglich über die Website www.heimatverein-milspe.de .