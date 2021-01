Ab Montag holen TBS in Schwelm die Weihnachtsbäume ab

Schwelm Weihnachten ist vorbei, die Tage der Tannen in den Wohnzimmern sind gezählt. In Schwelm holen die TBS die Weihnachtsbäume ab Montag ab

Bernd Richter

Schwelm. Die Tannenbäume haben in den Wohnungen und auf den Balkonen ausgedient, Lametta und Co. sind zum Teil schon wieder in den Kisten verschwunden. Nun müssen nur noch die nadelnden Gesellen entsorgt werden. Die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) weisen darauf hin, dass in der 2. Kalenderwoche (11. bis 14. Januar) die Weihnachtsbäume abgeholt werden, und zwar am selben Tag wie der Biomüll. Die Weihnachtsbäume, die bis 7 Uhr morgens gut sichtbar am Straßenrand bereitliegen sollten, werden kompostiert und sollten daher von Schmuck und Lametta befreit sein.

Den Baum selbst beim Bauhof anzugeben, ist keine gute Idee. Wegen Corona haben die TBS ihr Serviceangebot für die Bürger vorerst bis zum 10. Januar 2021 ausgesetzt.

Wussten Sie übrigens schon: Als Dienstleister für die Schwelmerinnen und Schwelmer sorgt die Abfallabteilung der TBS mit ihren Fahrzeugen und Mitarbeitern pro Jahr für die Leerung von 250.000 Behältern. Auf diese Weise werden 10.000 Tonnen Rest- und Bioabfall eingesammelt. Zusätzlich gibt es die gebührenfreie Papiertonne zur haushaltsnahen Entsorgung. Im Stadtgebiet werden 150 öffentliche Abfallbehälter geleerte und 50 Papier- und Altglas-Standorte gereinigt. 100 Tonnen Abfall fallen jährlich durch illegale Entsorgung im Stadtgebiet an. Ergänzend bieten die TBS einen Sperrgut-Abholservice an sowie die Möglichkeit Sperrgut und Grünabfälle jeweils mittwochs und samstags selbst anzuliefern.