Ab Samstag keine Gottesdienste mehr in Schwelm

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Schwelmer Propstei reagiert auf gestiegene Inzidenz. Für Gevelsberg und Ennepetal wird die Entscheidung am nächsten Dienstag getroffen

Die katholische Propstei St. Marien Schwelm – Gevelsberg – Ennepetal reagiert auf das aktuelle Infektionsgeschehen und sagt für Schwelm bereits ab Samstag alle Gottesdienste bis einschließlich Ostermontag ab.

In Ennepetal und Gevelsberg entscheidet man am Dienstag endgültig, ob die Gottesdienste an Ostern stattfinden können. In Schwelm ist die Inzidenz auf knapp 300 gestiegen, deshalb zieht die Propstei St. Marien die Reißleine. „Bereits zum Wochenende wird es in Schwelm keine Präsenzgottesdienste mehr geben. Das gilt sowohl für Palmsonntag als auch für das Requiem für Pfarrer Odenwald, das wir in Absprache mit der Familie gebührend zu einem späteren Zeitpunkt nachholen“, sagt Propst Norbert Dudek nach der Pastoralkonferenz am Mittwoch nicht ohne Bedauern. Es sei keine einfache Entscheidung, aber man sehe die dringende Verantwortung, insbesondere in Schwelm mit vielen Fallzahlen weitere Infektionsherde zu vermeiden.

Für Ennepetal und Gevelsberg, wo die Inzidenzzahlen nicht so extrem hoch sind wie in Schwelm, soll am kommenden Dienstag noch einmal endgültig für Ostern entschieden werden. Als Richtwert für die Absage wird eine Inzidenz von 200 gesehen. Die Palmsonntagsfeiern in Präsenz finden dort – unter Anwendung der erprobten Hygienekonzepte und mit Anmeldung – wie geplant statt. „Wir waren darauf vorbereitet und haben uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir die Menschen erreichen können, wenn es keine Gottesdienste geben sollte“, sagt Propst Norbert Dudek. St. Marien schöpft dabei aus der Erfahrung: vor einem Jahr, beim ersten Lockdown, mussten alle Gottesdienste zu Ostern kurzfristig abgesagt werden. „Diesmal sind wir etwas besser aufgestellt und müssen nicht alle Angebote im Internet in kürzester Zeit aus dem Boden stampfen“, sagt der Propst.

Vielzahl an Online-Gottesdiensten

Bereits am Palmsonntag gibt es um 11.15 Uhr eine Übertragung aus der Marienkirche in Schwelm. Die Karfreitagsliturgie um 15 Uhr kommt ebenfalls aus Schwelm. Gründonnerstag um 19.30 Uhr sowie die Osternacht am Samstagabend um 21 Uhr werden live aus St. Engelbert in Gevelsberg übertragen. Und zu guter Letzt gibt es am Ostermontag um 11.15 Uhr erneut einen Online-Gottesdienst aus Schwelm mit musikalischer Begleitung an Trompete (Cyrill Sandoz) und Orgel (Ulrich Isfort). Zu sehen sind alle Video-Gottesdienste auf dem YouTube-Kanal der Propstei (www.youtube.com/c/PropsteiStMarien). Dort findet sich auch der Video-Blog der Propstei mit Mutmach-Botschaften. Um auch interaktive Angebote zu machen, gibt es seit einer Weile sogenannte Netzgottesdienste via Zoom. Diese wird es auch an Gründonnerstag geben, um 17.30 Uhr für Familien, um 19 Uhr für Erwachsene. Um den Zugang zu erhalten, muss man sich anmelden unter E-Mail: netzgottesdienst.erwachsene@propstei-marien.de.

Die Kolpingjugend Voerde hat sich in Kooperation mit der Propstei zwei tolle Aktionen für die Osterzeit ausgedacht: erstens einen interaktiven Kreuzweg von Palmsonntag bis Karfreitag rund um die Kirche St. Johann Baptist in Ennepetal. Hier kann die ganze Familie auf verständliche Weise Jesus’ Weg zum Kreuz nacherleben. Gerne kann ein Smartphone mitgebracht werden, um die zum Kreuzweg passenden Videos anzuschauen. Zweitens ein Geocaching mit Osterrätsel für die ganze Familie. Von Ostersonntag (ab 9 Uhr) bis Ostermontag (18 Uhr) beginnt an der Kirche St. Johann Baptist ein schöner, einstündiger Weg durch Voerde. Vom Parkplatz an der Kirche ist es nicht weit zum ersten Cache mit den Koordinaten: N 51°18’31.7448“, E 7°22’52.572“ Die Firmanden der Propstei haben in ihrer Firmvorbereitung einen Kreuzweg in sieben Stationen erstellt. Dabei haben sie den einzelnen Stationen ein Gesicht im „Heute“ verliehen, mit ihren Gedanken und ihren Worten. Zu sehen ab Palmsonntag in allen Kirchen der Pfarrei und auf der Homepage.