Abendmarkt Gevelsberg und neue Pro-City-Osterangebote

Treffen, Genießen und Verweilen beim Gevelsberger Abendmarkt: Das steht auch am Freitag, 31. März, im Mittelpunkt.

Gevelsberg. In der Gevelsberger Innenstadt steht mit dem Abendmarkt die nächste Veranstaltung an. Mit Blick auf Ostern hat Pro City ein paar neue Angebote.

Nach dem Frühlingsmarkt und dem Start in die Einkaufssaison geht es in Gevelsberg am kommenden Freitag, 31. März, mit den Abendmarkt weiter. Es gibt Musik, Platz zum Feiern und lokale Köstlichkeiten. Neu im Programm hat Pro City die Ostersets, die aus Gevelsberger Köstlichkeiten bestehen - und einem ganz neuen Angebot.

Abendmarkt

Der Abendmarkt am Freitag, 31. März, beginnt um 17 Uhr und wird musikalisch von Acki Löbbecke (Gitarre und Gesang) und Francesca Reyter (Violinistin) begleitet. Ausgeschenkt werden Biere von Norschibräu und Wiegenbräu, Wein gibt es von Weinmakers. Die Grillkobra bietet Bratwurst und Currywurst, das Café Butera serviert Flammkuchen und italienische Speisen. Mit dabei sind auch Rotaract, die ihre Linsen- und Gulaschsuppe dabei haben, sowie Sebastian Wenderoth er verkauft Pommes, Nackensteak und Reibekuchen.

Neues Angebot

„Nachdem die Weihnachtssets so gut angenommen wurden, haben wir uns entschieden, auch für die Osterzeit Sets mit besonderem Bezug zu unserer Stadt anzubieten“, sagt Lena Becker. Für diese Aktion hat die City-Managerin die Abteilung „Arbeit und Beschäftigung“ von Bethel.regional begeistern können, zu der die Gebal-Gevelsberg und die Homborner Werktstatt als Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gehören. Dort werden die stabilen Brotzeitbrettchen aus nachhaltigem Bambus graviert. Diese sind neu im Programm von Pro City.

„Durch die natürliche Maserung des Materials ist jeder Artikel und jede Gravur einzigartig“, erklärt Lena Becker. Der Gevelsberg-Schriftzug (bekannt vom Autoaufkleber und von den Tassen) ziert jedes der messerschonenden, hygienisch und antibakteriellen Brettchen. Sie sind fester Bestandteil von vier verschiedenen Ostersets, mit denen Familie, Freunden und Bekannten zur Osterzeit eine kleine Freude gemacht werden kann, betont Lena Becker.

Gevelsberger Köstlichkeiten

Das sind die neuen Osterangebote, die Pro City anbietet.

Set 1: Gevelsberg-Brettchen aus Bambusholz, Goldhase von Lindt (50 g, Vollmilch) zum Preis von 11,90 Euro.

Set 2: Gevelsberg-Brettchen aus Bambusholz, 2 Gevelsberger Küsschen von Feinkost Hedtstück (Nougat in Edelvollmilch) für 13,90 Euro.

Set 3: Gevelsberg-Brettchen aus Bambusholz, Goldhase von Lindt (50 g, Vollmilch), Gevelsberg-Tasse mit vier bunt gefärbten Eiern vom Marktstand Kurt Winkler für 21,90 Euro.

Set 4: Gevelsberg-Brettchen aus Bambusholz, Goldhase von Lindt (50 g, Vollmilch), Gevelsberger Küsschen von Feinkost Hedtstück (Nougat in Edelvollmilch) Gevelsberg-Tasse mit vier bunt gefärbten Eiern vom Marktstand Kurt Winkler, Eierlikör Alte Gutsbrennerei Philipp Koch (0,1 l) für 27,90 Euro.

