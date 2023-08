Abendmarkt, Sommerkino und Jazz: Die Tipps fürs Wochenende

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Von Sommerkino-Finale bis Abendmarkt. Was in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg angeboten wird:

Der Sommer ist da. Nach der schönen Woche kann man auch das Wochenende noch mal richtig genießen. Diese Angebote gibt es dieses Wochenende in Ennepetal, Schwelm und Gevelsberg.

Ennepetal

Am Freitag, 25. August, wird zum Abschluss des AVU-Sommer-Open-Air-Kinos im Klutertbad ab Einbruch der Dunkelheit (ca. 21.30 Uhr) der Film „Es ist zu deinem Besten“ gezeigt.

Drei liebreizende Töchter, drei unliebsame Verehrer, drei verzweifelte Väter – das ist eine explosive Mischung. Kanzleiinhaber Arthur erlebt bei der Traumhochzeit seiner Tochter Antonia einen Albtraum: Statt einem aufstrebenden Anwalt aus seinem Team das Ja-Wort zu geben, brennt sie mit dem linken Aktivisten Alex durch. An einen Klassenkämpfer als potenziellen Schwiegersohn möchte sich der konservative Jurist erst gar nicht gewöhnen. Und seinen Schwägern Yus und Kalle geht es mit ihren Töchtern Luna und Sophie kaum besser.

Der Eintritt zum AVU-Sommerkino ist frei, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Kleine Snacks und Getränke gibt’s zu fairen Preisen. Stühle sind vorhanden, Pullover oder Decke sollte mitgebracht werden.

Gevelsberg

Silschede trifft Silschede: Die Silscheder Interessengemeinschaft veranstaltet am Sonntag, 26. August, von 14 bis 18 Uhr ihre lange Kaffeetafel am Brandteich. Auf die Kinder warten ein Trödelmarkt, Schminken, eine Hüpfburg, eine Torwand und Bewegungshaltestellen. Um 15 Uhr gibt es eine Tanzvorführung der Kinder des AWO-Familienzentrums, um 16 Uhr folgt ein Auftritt des Tanzateliers Gevelsberg, bevor um 16.30 Uhr der Chor der Grundschule Silschede singt.

Jazz im Garten: Das Zentrum für Kirche und Kultur, Südstraße 8, lädt lädt für Samstag, 25. August, um 19 Uhr zu einem Konzert mit den „Old Friends“ ein. Wolf Ossenberg (Gitarre) hat wieder eine illustre Schar von Mitmusikern eingeladen. Mit Achim Sturm (Trompete), Klaus Baltin (Posaune), Waldemar Kowalski (Saxofone), Ulli Afflerbach (Klavier), Armin Runge (Bass) und Werner Towet (Schlagzeug) tritt die Band in bewährter Besetzung auf. Die Wettervorhersagen sind nicht

sehr gut, bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in jedem Fall in der Cafeteria des Zentrums statt. Das Team des Zentrums sorgt wieder für Grillwürstchen, kühles Bier und Wein, alkoholfreie Getränke und Cocktails. Der Eintritt ist frei.

Rund um die Lukaskirche lädt am Sonntag, 27. August, das Sommerfest des „Freundeskreises Lebendige Lukaskirche“ zum Verweilen ein. Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst, musikalisch umrahmt von der „Hoffnungsland unplugged Band“. Im Anschluss warten kulinarische Köstlichkeiten, sowie Aktionen wie Turmbesteigung, Gelände-Rallye und Oldtimerfahrten. Eine Spielstraße, Filme über die Lukaskirche und Live-Musik mit „C’est la viel“ runden das Angebot ab.

Am Freitag ist endlich wieder Abendmarkt in Gevelsberg: Zum Start ins Wochenende lädt Pro City gemeinsam mit seinen Citymanagementpartnern ab 17 Uhr in die Gevelsberger Fußgängerzone ein. Bei einem Glas Craftbier oder einem guten Wein kann auf den Feierabend angestoßen werden. In entspannter Atmosphäre und an der frischen Luft gibt es köstliche Speisen wie zum Beispiel Bratwurst und Currywurst, Pulled Pork und Ofenkartoffeln, Flammkuchen, Waffeln, Crêpes und Kaffeespezialitäten. Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Duo „Nature’s Best“ (Gitarre und Gesang).

Schwelm

Kräuterfachfrau und Autorin Ursula Stratmann lädt am Donnerstag, 24. August, im Rahmen der nächsten Kräutertour dazu ein, einen saftigen Vitaminbomben-Salat zu sammeln. Regionaler und frischer geht es nicht. Die Teilnehmer können u. a. Brennnesselsamen sammeln, die als Nahrungsergänzungsmittel Eisen und Calcium liefern und bei längere Einnahme für glänzendes und dichtes Haar sorgen. Alle müssen ein Blütenquiz lösen, bevor sie die Blüten auf den Broten dann auch essen dürfen. Jeder bekommt ein dickes Skript, Sammeltütchen und ein Likörchen. Es wird eine unterhaltsame, anekdotenreiche Tour für Anfänger und Fortgeschrittene. Kosten: 25 Euro pro Person, Start ist um 17 Uhr der Waldparkplatz, Beyenburger Straße 52, die Teilnehmer mögen bitte ohne Hunde kommen.

