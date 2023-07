Achtung auf den Straßen: Hier blitzt der EN-Kreis

Die Kreisverwaltung Ennepe-Ruhr ist in der kommenden Woche erneut Rasern auf der Schliche.

Schwelm/Gevelsberg. Der Ennepe-Ruhr-Kreis kontrolliert an zahlreichen Stellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Hier gibt es die Standorte.

Für die Zeit von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August, kündigt die Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag, 31. Juli, Gevelsberg: Eichholzstraße, Schwelmer Straße, Hagener Straße, Asbecker Straße

Dienstag, 1. August, Wetter: An der Kohlenbahn, Wittener Straße, Trienendorfer Straße, Von-der-Recke-Straße, Esborner Straße

Mittwoch, 2. August, Schwelm: Beyenburger Straße, Berliner Straße, Winterberger Straße, Hattinger Straße

Donnerstag, 3. August, Herdecke: Ender Talstraße, Wittener Landstraße, Wittbräucker Straße, Herdecker Bach

Freitag, 4. August, Kein Einsatz

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch. Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig.

