Achtung, Autofahrer: Hier wird geblitzt!

In den Städten des EN-Kreises werden ab 22. Januar wieder zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Ennepe-Ruhr-Kreis EN-Kreis kündigt für diese Woche Geschwindigkeitskontrollen für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal an.

Für die Zeit vom 22. bis 26. Januar kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten - darunter Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal - und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag, 22. Januar - Schwelm: Metzer Straße, Ruhrstraße, Brunnenstraße, Moltkestraße, Linderhauser Straße; Hattingen: Holthauser Straße, Bredenscheider Straße, Hölter Busch, Bochumer Straße, Hüttenstraße.

Dienstag, 23. Januar - Herdecke: In der Schlage, Wittbräucker Straße, Wittener Landstraße, Dortmunder Landstraße, B226; Wetter: Schmiedestraße, An der Kohlenbahn, Schwelmer Straße, Heilkenstraße, Trienendorfer Straße.

Mittwoch, 24. Januar - Hattingen: Holthauser Straße, Blankensteiner Straße, Bredenscheider Straße, Marxstraße, Wodantal; Sprockhövel: Wuppertaler Straße, Barmer Straße, Wittener Straße, Schwelmer Straße, Stefansbecke.

Donnerstag, 25. Januar - Breckerfeld: Frankfurter Straße, L528, Langenscheider Straße, Hansering.

Freitag, 26. Januar - Ennepetal: Kölner Straße, Breckerfelder Straße, Bergstraße, Loher Straße.

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch. Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig.

Die Stadt Witten führt eigene Messungen durch und zählt zum Bereich des Polizeipräsidiums Bochum.Pressemitteilung von Donnerstag, 18. Januar 2024 Ennepe-Ruhr-Kreis.

