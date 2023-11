Ein Blitz eines Radar-PKW löst aus. Der Ennepe-Ruhr-Kreis kündigt Tempokontrollen an.

Verkehr Achtung Autofahrer in EN: Hier stehen die Blitzer

Ennepe-Ruhr. Autofahrer aufgepasst. Der Ennepe-Ruhr-Kreis kündigt für die nächsten Tage Tempokontrollen an. Wann und wo die Blitzer stehen.

Für die Zeit vom 20. bis 24. November kündigt der EN-Kreis in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an

Montag, 20. November – Herdecke: Wittbräucker Straße, Wittener Landstraße Auf dem Schnee, Am Ossenbrink, In der Schlage; Breckerfeld: L 528, Frankfurter Straße, Dahlerbrücker Straße, Langscheider Straße, Deller Straße.

Dienstag, 21. November – Hattingen: Holthauser Straße, Feldstraße, Friedrichstraße, Bochumer Straße, Blankensteiner Straße; Sprockhövel: Wittener Straße., Stefansbecke, Bochumer Straße, Schmiedestraße, Barmer Straße.

Mittwoch, 22. November – Schwelm: Beyenbuger Straße, B 7, Westfalendamm, Hagener Straße, Moltkestraße; Herdecke: Wittbräucker Straße, Ender Talstraße, Wittener Landstraße, B 226, Vaerstenberg.

Donnerstag, 23. November – Wetter: Schmiedestraße, Wittener Straße, An der Kohlenbahn, Vogelsanger Straße, Von-der-Recke-Straße; Ennepetal: Schlagbaum, Bergstraße, Morgensonne, Kölner Straße, Bransel.

Freitag, 24. November – Gevelsberg: Eichholzstraße, Cleverstraße, Schwelmer Straße, Hagener Straße, Feverstraße..

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch. Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig. Die Stadt Witten führt eigene Messungen durch und zählt zum Bereich des Polizeipräsidiums Bochum.

