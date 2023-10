Achtung Autofahrer: Sperrung auf der Birkenstraße

Gevelsberg. Eine Sperrung auf der Birkenstraße in Gevelsberg sorgt für Einschränkungen.

Am Dienstag, 17. Oktober, wird die Birkenstraße zwischen Wittener Straße und Eichenstraße in der Zeit von 6 bis 17 Uhr voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Anlieferung von Fertigteilwänden. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich an der Birkenstraße jederzeit passieren.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen währen der Maßnahmen gebeten.

