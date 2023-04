Eine Straße ist wegen Arbeiten nicht befahrbar (Archivaufnahme). In Gevelsberg muss die Taubenstraße für den Verkehr voll gesperrt werden.

Verkehr Achtung Autofahrer: Taubenstraße in Gevelsberg voll gesperrt

Gevelsberg. Autofahrer aufgepasst. Die Taubenstraße in Gevelsberg muss für den Verkehr voll gesperrt werden. Hier die Infos zum Grund und wann es soweit ist.

Die Taubenstraße in Gevelsberg wird in Höhe Hausnummer 44 am Dienstag, 18. April, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Grund für die Sperrung ist die Anlieferung einer Fertiggarage. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich jederzeit passieren.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gebeten.

