Baustelle Achtung: Baustelle auf A1 und A43 in Wuppertal

Schwelm. Achtung Autofahrer: Im Autobahnkreuz Wuppertal Nord zwischen Köln und Dortmund stehen Bauarbeiten an. Es ist mit Behinderungen zu rechnen.

Achtung Autofahrer auf der A1 und der A43: Im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord – zwischen Dortmund und Köln – stehen Sanierungsarbeiten an. Die Autobahn Westfalen, die als Nachfolgeorganisation des Landesbetriebs Straßen NRW seit einigen Monaten für die Autobahnen im Land zuständig ist, setzt im Autobahn-Kreuz Wuppertal-Nord den so genannten „Überflieger“ instand, der von der A1 auf die A43 führt.

Im Zuge dieser Baumaßnahme wird ab Montag, 19. April, auch der Verkehr auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund eingeschränkt. Der Verkehr wird im Bereich der Baustelle auf verengten Fahrspuren geführt. Ab Montag, 26. April, wird dann in Fahrtrichtung Köln gearbeitet. Für den Verkehr, der in Fahrtrichtung Bremen auf die A43 Richtung Münster wechselt, steht während der Baumaßnahme nur eine Spur zur Verfügung.

Brücke wird neu abgedichtet

Die Brücke wird unter anderem neu abgedichtet, erhält einen neuen Fahrbahnbelag und auch die Brückenübergänge werden erneuert. Zudem wird der Überflieger mit einem den aktuellen Regelwerken entsprechenden Fahrzeugrückhaltesystem ausgestattet. In diesem Fall wird eine Betonschutzwand auf der Brücke aufgebaut.

Unter der Brücke werden zudem Schutzeinrichtungen erneuert und kleinere Betonschäden saniert.