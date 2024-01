Kälte Achtung Eisflächen: An Talsperren droht Lebensgefahr

Ennepetal Das Betreten von Eisflächen an Talsperren birgt Lebensgefahr. Ruhrverband und Wupperverband klären auf, wie gefährlich es ist.

Frostige Temperaturen und eisiger Wind, der Winter hatte unsere Region in den letzten Tagen fest im Griff. Daher können sich auf den Talsperren in unserem Gebiet erste Eisflächen bilden. Wupperverband und Ruhrverband warnen jedoch eindringlich: Eisflächen auf Talsperren dürfen grundsätzlich niemals betreten werden. Das Betreten ist für Mensch und Tier lebensgefährlich und daher strengstens verboten.

Durch Hohlräume unter der Eisfläche ist die Gefahr enorm groß, in das Eis einzubrechen. Denn im Gegensatz zu natürlichen Seen haben Talsperren einen schwankenden Wasserstand. Wenn sich auf einer Talsperre eine Eisfläche bildet, kann bei sinkendem Wasserstand zwischen dem Eis und dem Wasser ein Hohlraum entstehen. Die Gefahr, dass die Eisfläche bricht, ist daher bei Talsperren größer als bei natürlichen Seen mit konstantem Wasserstand.

Um die Bevölkerung auf die Gefahr hinzuweisen, werden Warnschilder mit Piktogrammen aufgestellt. Diese Schilder sind grundsätzlich zu beachten, unabhängig davon, wie großflächig oder dick die Eisschicht auf den Talsperren ist. Wer die Eisflächen dennoch betritt, handelt unverantwortlich und begibt sich selbst in Lebensgefahr.

Wupperverband und Ruhrverband appellieren an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Besonders wichtig ist auch, dass Eltern mit ihren Kindern über diese Gefahr sprechen.

Im Rahmen von turnusmäßigen Kontrollfahrten an den Talsperren leisten die Mitarbeiter des Talsperrenbetriebs außerdem Aufklärungsarbeit vor Ort.

