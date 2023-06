Achtung: Schwere Unwetter und extremer Regen im EN-Kreis

Große Hagelkörner, Gewitterzellen und ein Tornado-Risiko: Am Donnerstag werden in Deutschland zahlreiche Unwetter erwartet. Doch wie kommt es zu der Wetterlage?

Unwetter in Deutschland - Starkregen und Gewitter erwartet

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Deutscher Wetterdienst meldet, dass sich die Menschen in Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm auf schwere Unwetter einstellen sollen.

Achtung im Ennepe-Ruhr-Kreis: Ab Donnerstagmittag ziehen von Südwesten her gebietsweise schauerartig verstärkte und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle auf. In Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm kann es dabei zu heftigem Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8) und Hagel mit Korngrößen bis 2 cm kommen.

Regional ist auch mehrstündiger heftiger beziehungsweise extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 40 und 70, punktuell um 90 l/qm in drei bis sechs Stunden möglich. In der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.

Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass dies ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial ist. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Zudem bittet der Wetterdienst darum, die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

