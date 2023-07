Achtung in EN: Falsche Verbraucherschützer unterwegs

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Trickbetrüger haben eine neue Masche entdeckt: Sie geben sich als Verbraucherschützer aus. Wie sie vorgehen und wie der Trick funktioniert.

Aus gegebenen Anlass warnt die Verbraucherberatungsstelle Ennepe-Ruhr vor einer neuen Betrugsmasche, die aktuell deutschlandweit die Runde macht: Kriminelle geben sich als Verbraucherschützer aus und versprechen ihren Opfern die Beschaffung von Geld – wofür sie zuvor eine Gebühr verlangen.

„Eine neue Betrugsmasche verunsichert derzeit Verbraucher:innen in Deutschland“, warnt die Verbraucherberatung mit Sitz in Witten und Dependance in Ennepetal: Menschen würden per Telefon und Mail das Angebot eines angeblichen Mitarbeiters der Verbraucherzentrale NRW erhalten, verlorenes Geld aus einer Anlage in Krypto-Währung wiederzubeschaffen. Dafür gebe es ein spezielles „Kontingent“.

Erneute Abzocke

In Wirklichkeit handelt es sich hier um eine erneute Abzocke, einen sogenannten Anschlussbetrug, denn es soll vorab eine „Gebühr“ überwiesen werden, stellt die Verbraucherzentrale klar. „Wir warnen ausdrücklich davor, darauf einzugehen und persönliche Daten preiszugeben“, sagt Ralf Scherfling, Phishing-Experte der Verbraucherzentrale NRW. „Verbraucherzentralen treten niemals von sich aus in telefonischen oder sonstigen Kontakt. Unsere Beratung findet ausschließlich auf Nachfrage Ratsuchender statt.“

Immer wieder wollten sich Personen in betrügerischer Absicht den guten Ruf der Verbraucherzentralen zunutze machen. Täterinnen oder Täter würden sich etwa unter der Bezeichnung „Verbraucherzentrale“, „Verbraucherberatung“ oder „Bundesamt für Verbraucherschutz“ melden. Mal würde auf eine Gebührenerstattung von Banken oder Sparkassen verwiesen, mal würde Geld gefordert für das Tätigwerden einer „Kanzlei“ der Verbraucherzentrale. Teilweise werde bei Anrufen auch eine echte Telefonnummer der Verbraucherzentrale angezeigt (sogenanntes „Call-ID-Spoofing“).

Zwei Bitcoin-Münzen liegen auf einem Tisch. Die Betrüger suchen konkret nach Menschen, die bei einer Krypto-Währungsanlage Geld verloren haben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa

Nun ist eine neue Betrugsvariante aufgetaucht. Ein Rentner wurde von einem angeblichen Mitarbeiter der Verbraucherzentrale kontaktiert, man könne ihm verlorenes Geld aus einer Krypto-Währungsanlage zurückzahlen, dafür habe die Verbraucherzentrale ein „Kontingent“.

„Die Kriminellen wissen also über die Situation der Betroffenen Bescheid. Der Anrufer hatte sogar ein Foto seines Ausweises per Mail geschickt – der aber vermutlich gestohlen oder gefälscht war“, führte die Verbraucherzentrale zu dem Fall aus.

Auf Nachfrage des Rentners nannte der Anrufer die Kontaktdaten der Kölner Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW, eine Handynummer und eine Kontonummer für die Abwicklung des Geldtransfers.

Konto von Betrügern leergeräumt

Richtigerweise fragte der Betroffene in der Kölner Beratungsstelle nach – und der Schwindel flog auf. Der Rentner hatte tatsächlich Geld in Kryptowährung angelegt. Mit dem Gewinn wollte er sich eine neue Heizung kaufen. Doch sein Konto wurde von Betrügern leergeräumt. Er erstattete Anzeige.

Die Verbraucherzentrale NRW warnt seit längerem vor solchen Betrugsmaschen, die gerade bei Bitcoin-Anlagen häufig sind. „Wichtig ist, die eigenen Konten im Blick zu haben und bei nicht nachvollziehbaren Abbuchungen sofort zu reagieren“, so die Verbraucherschützer.

Wer verdächtige Anrufe erhält, sollte direkt Strafanzeige erstatten wegen versuchten Betrugs und die Verbraucherzentrale informieren. Auf weitere Kontaktversuche der Kriminellen sollte man auf keinen Fall reagieren – weder per Telefon, noch per Mail oder Post. Zur Not können Betroffene die Telefonnummer wechseln

