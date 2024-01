Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. In der Neustraße in Ennepetal kommt es wegen Arbeiten aktuell zu Beeinträchtigungen für den Verkehr.

Verkehr Achtung in Ennepetal: Aktuell Bauarbeiten in der Neustraße

Ennepetal Autofahrer aufgepasst: Der Verkehr auf der Neustraße in Ennepetal ist aktuell wegen Bauarbeiten beeinträchtigt.

Entlang der Neustraße in Ennepetal werden im Bereich Kreuzung Mittelstraße bis Kreuzung Milsper Straße am Mittwoch, 24. Januar, und Donnerstag, 25. Januar, Reparaturarbeiten an der Straßenbeleuchtung durchgeführt. Dadurch wird es jeweils zwischen 9 und 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Straßenbeleuchtung wird in Abschnitten wiederhergestellt, um diese Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

Die Stadt Ennepetal empfiehlt dennoch, möglichst auf die Milsper Straße auszuweichen

