Achtung in Gevelsberg: Jahnstraße wird für Verkehr gesperrt

Gevelsberg Die Jahnstraße in Gevelsberg wird wegen Arbeiten mehrere Tage abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Hier alle Informationen dazu.

Kabelverlegungsarbeiten finden am Samstag, 18., und am Freitag, 24. November in der Jahnstraße in Gevelsberg statt. Aufgrund dieser Arbeiten ist es erforderlich, die Jahnstraße in dem Bereich für den Kraftfahrzeugverkehr zu sperren.

Nach Abschluss der Arbeiten ist das Befahren der Jahnstraße wieder möglich. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Gewerbebetriebe werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gebeten.

