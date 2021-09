An mehreren Stellen müssen die Autofahrer in Ennepetal auf Baustellen aufpassen.

Baustellen Achtung: Mehrere Straßensperrungen in Ennepetal

Ennepetal. Gleich an mehreren Stellen kommt es aktuell und in naher Zukunft in der Stadt Ennepetal zu Verkehrsbehinderungen. Die Baustellen auf einen Blick.

Achtung: Wegen Arbeiten an Brücken und mehrerer Baumfällarbeiten, die kurzfristig im Gebiet der Stadt Ennepetal anstehen, werden mehrere Straßen halbseitig gesperrt. Wer es eilig hat sollte die Baustellen, die jeweils mit einer mobilen Ampel geregelt werden, umfahren.

Aktuell finden auf der Heilenbecker Straße in Höhe der Hausnummer 86 voraussichtlich bis zum 22. September Bauarbeiten an einer Brücke statt. Dazu ist es notwendig, die Fahrbahn halbseitig zu sperren. Der Verkehr wird im Baustellenbereich durch eine mobile Ampelanlage geregelt.

Nächste Woche, in der Zeit vom 20. bis voraussichtlich 25. September, werden auf der Hagener Straße im Bereich der Einmündung Wilhelmstraße Gefahrenbäume gefällt. Dazu ist es notwendig, die Hagener Straße halbseitig zu sperren. Die Verkehrsregelung erfolgt während der Arbeiten durch eine mobile Lichtsignalanlage.

In der Zeit vom 11. bis voraussichtlich 16. Oktober werden auf der Loher Straße in Höhe der Firma Ischebeck Baumfällungen durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Dazu ist es notwendig, die Fahrbahn im Arbeitsbereich einzuengen. Der Verkehr wird durch eine mobile Lichtsignalanlage geregelt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Bereich der Fällungen besonders umsichtig zu fahren.

