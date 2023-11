Achtung Waschbären: „Tierische Diebe“ in EN unterwegs

Ennepe-Ruhr. Waschbären sind im Ennepe-Ruhr-Kreis unterwegs. Wer es mit den „tierischen Dieben“ zu tun bekommt, sollte diese Tipps und Regeln kennen.

Anfang des Jahres hatte Britta Kunze, Leiterin der Biologischen Station Ennepe-Ruhr, über den „Zorro des Tierreichs“ geschrieben, den Gartenschläfer, der wegen seiner auffallend schwarzen Fellfärbung um die Augen an den filmischen Banditen erinnert. Aber ein anderer tierischer Geselle hat diesen Spitznamen vielleicht eher verdient: der Waschbär.

Seine schwarze Gesichtsfärbung sieht ebenfalls aus, als würde er eine Maske tragen. Der ursprünglich aus Nordamerika stammende, graubraune Kleinbär wird, inklusive seines schwarz-grau geringelten Schwanzes, um die 80 cm groß und bringt etwa zehn Kilogramm auf die Waage. Man mag den nachtaktiven Allesfresser vielleicht durchaus als tierischen „Dieb“ bezeichnen, da er manchmal auch Vogelnester plündert und in menschliche Siedlungen eindringt, wo er sich über heimisches Obst, ungesicherte Mülltonnen und ‚Gelbe Säcke‘ hermacht. Ab und zu lässt er sich auch in Garagen oder, da er ausgezeichnet klettern kann, auf Dachböden „häuslich nieder“. All das, und die Tatsache, dass er keine heimische Tierart ist, bringen ihm nicht nur Freunde ein. Letztlich ist er aber einfach ein anpassungsfähiger Opportunist, der sich von dem ernährt, was er gerade findet. Dazu gehören, neben pflanzlicher Nahrung, je nach Lebensraum und Saison zum Beispiel auch kleine Fische, Kleinkrebse, Frösche, Eidechsen und Mäuse.

Den Namen Waschbär hat er übrigens durch seine Nahrungssuche am und im Wasser erhalten. Dabei tastet er den Untergrund des Gewässers mit den Vorderpfoten ab und dreht „Fundstücke“ in den Pfoten hin und her, was ein bisschen so aussieht, als würde er sich die Pfoten oder seine Nahrung waschen. Und dass er heute durch unsere Wälder und Siedlungen streift, ist uns Menschen selbst geschuldet.

Waschbären ausgesetzt

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurden die Tiere bei uns in Pelzfarmen gehalten, aus denen ein paar entwischt sind. Außerdem wurde ein Waschbär-Pärchen 1934 ganz bewusst am Edersee in Hessen ausgesetzt, um dort Waschbären anzusiedeln. Nicht überraschend, haben sich die Tiere vermehrt und dann weiter ausgebreitet. Zunächst stand die Art noch unter Naturschutz.

Mittlerweile fallen Waschbären bei uns unter das Jagdrecht. Die Anzahl Waschbären in einem Gebiet durch Bejagung dauerhaft zu reduzieren ist jedoch schwierig, da sich die verbliebenen Individuen dann oft noch stärker vermehren oder frei gewordene Habitate schnell wieder aus umliegenden Gebieten neu besetzt werden. Außer in besonders sensiblen Gebieten, wird man sich wohl auf eine einigermaßen friedliche Koexistenz mit dem Kleinbären einigen müssen.

Wer Waschbären in der Nähe hat und von seinem Grundstück fernhalten will, sollte ein paar einfache Regeln beachten, vor allem potenzielle Nahrungsquellen und Zugänge zum Haus minimieren. Dazu zählen zum Beispiel ‚Gelbe Säcke‘ möglichst erst kurz vor der Abholung rauszustellen, keine großen Mengen Fallobst liegen- und Katzenfutter nicht über Nacht draußen stehenzulassen. Fisch- und Fleischreste, Brot und Obst auf dem Kompost können nicht nur Ratten anlocken, sondern auch Waschbären. Mülltonnen sollten möglichst für Waschbären unzugänglich aufgestellt oder ansonsten abends mit einem Spanngurt verschlossen werden. Zugänge zum Haus zu versperren, heißt auch, über Dach oder Balkone ragende Äste abzuschneiden.

Waschbären gute Kletterer

Waschbären können durchaus auch an Regenrinnen hochklettern. Glatte Blechmanschetten die mindesten einen Meter breit und hoch sind, sollen sie daran hindern. Wer eine Katzenklappe am Haus hat, sollte sie entweder nachts verschließen oder eine Klappe verwenden, die den Chip des eigenen Haustiers erkennt und nur dieses einlässt.

Sollte dennoch ein Waschbär bei Ihnen auftauchen, fassen sie bitte seine „Hinterlassenschaften“ nicht an. Die Kothaufen können Eier des Waschbär-Spulwurms enthalten, der auch für Menschen nicht ungefährlich ist. Verdächtige Kothaufen daher am besten nur mittels einer Plastiktüte oder mit Einmalhandschuhen anfassen und gut verschnürt in der Restmülltonne entsorgen.

In den kommenden Monaten sollte es jedoch, je nach Witterung, etwas ruhiger unter den Waschbären werden. Zwar halten die Tiere keinen richtigen Winterschlaf, sind aber bei Kälte weit weniger aktiv. Kommen Sie gut und hoffentlich ohne „tierische Störungen“ durch den Spätherbst.





Ihre Britta Kunz

