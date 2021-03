ADFC-Fahrradklimatest: Gevelsberg auf Platz 117

Gevelsberg. ADFC-Fahrradklima-Test: Darum ist 177 für Gevelsberg eine gute Platzierung.

Gevelsberg ist beim ADFC-Fahrradklima-Test auf Platz 177 von 415 Orten der gleichen Ortsgrößenklasse im Bund gelandet. Das Fachforum Radverkehr in Gevelsberg freut sich, dass im Vergleich zu den Kreisstädten Gevelsberg die Nase vorne hat.

Gevelsberger Radfahrerinnen und Radfahrer loben zum Beispiel die Wegweisung für Radfahrer (Note 3,1), empfinden Radfahren eher als Spaß denn als Stress (ebenfalls 3.1) und glauben, Ziele zügig und direkt mit dem Rad erreichen zu können (Note 3,2). Hervorzuheben ist die Bewertung des baulichen Zustandes der Radwege in Gevelsberg. Gab es für die Oberfläche von Radwegen 2012 noch die Note 3,8, so lautet die aktuelle Note 3,2 und liegt damit fast eine gesamte Note besser als bei anderen Städten der gleichen Ortsgrößenklasse.

Winterdienst mangelhaft

Der Ausbau „Am Werde“, die neue Asphaltdecke im Bereich der Rochholzallee, das alles wurde offensichtlich von den Radfahrerinnen und Radfahrern sehr genau registriert. Andererseits entspricht eine 3,85 der Schulnote „ausreichend (plus)“ und ist sicherlich kein Grund, sich darauf auszuruhen. So bemängeln Gevelsberger Radfahrerinnen und Radfahrer zum Beispiel den Winterdienst und die Falschparkerkontrollen auf Radwegen (beides mit Note 4,6), auch die Breite der Radwege (Note 4,1) und die Reinigung der Radwege (Note 4,0) lassen zu wünschen übrig. Das Sicherheitsgefühl beim Radfahren kommt lediglich auf eine 3,9.

Auffallend hier: Während die Aussage „… wurde in jüngster Zeit besonders viel für den Radverkehr getan“ im Jahr 2018 noch eine Zustimmung mit der Note 2,9 fand, ist dieser Wert aktuell auf 3,7 gesunken. Offensichtlich hat sich ein gewisser Frust breit gemacht, dass es in der Zwischenzeit bei den Bahntrassenprojekten kaum weiterging.

Steigendes Interesse am Test

Der ADFC-Fahrradklima-Test liefert zunächst ein Stimmungsbild unter den Radfahrerinnen und Radfahrern vor Ort. Gleichzeitig hat eine offene Frage die Möglichkeit gegeben, Missstände oder Positives anzusprechen. Erfahrungsgemäß machen etwa die Hälfte der Teilnehmenden in Gevelsberg davon Gebrauch. Das Fachforum Radverkehr erhält diese Beiträge mit zeitlicher Verzögerung. „Wir werden sie gründlich auswerten und an die zuständigen Stellen weiterleiten“, so das Fachforum. Erfreulich sei auch die Teilnehmerzahl von 119, das sind in Gevelsberg 37 mehr als beim Fahrradklima-Test 2018. Die Nachbarstädte Ennepetal und Schwelm haben es erstmals in die Auswertung geschafft (Mindestteilnehmerzahl 50). Das zeige das zunehmende Interesse am Radfahren, aber auch die Unzufriedenheit mit der Radverkehrsinfrastruktur.

Spitzenreiter in der Kategorie 20.000 bis 50.000 Einwohner, in der auch Gevelsberg auftaucht, ist Baunatal. Platz zwei belegt Meckenheim, Dritter ist Westerstede. Alle zwei Jahre ermittelt der ADFC die Zufriedenheit mit den Bedingungen fürs Radfahren in den Kommunen, wobei 27 Punkte mit Schulnoten bewertet werden können.

Die vollständigen Ergebnisse findet man unter https://fahrradklima-test.adfc.de/ergebnisse.