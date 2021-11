Adventival Schwelm: Nur Geimpfte und Genesene kommen rein

Tokunbo Akinro treten beim Adventival in der Christuskirche auf. Ihre Art der Musik wurde mit dem Prädikat „best female artist“ ausgezeichnet.

Schwelm. In wenigen Tagen soll das 11. Adventival in Schwelm starten. Zur Musikveranstaltung in der Christuskirche kommen nur Geimpfte und Genesene rein.

Trotz der steigenden Inzidenzzahlen sind die Veranstalter zuversichtlich, das 11. Adventival in diesem Jahr durchführen zu können. Mit einem neuen Hygienekonzept, welches die 2G-Regel anwendet und nur Geimpfte und Genesene zulässt sowie einer zusätzlichen Maskenpflicht sei die Veranstaltung so sicher wie möglich, teilten sie mit. „Darüber hinaus wird man kaum einen besseren Ort als die Christuskirche für eine Musikveranstaltung in Schwelm finden. Allein die Größe des Raumes gewährleistet, dass der Mindestabstand gewahrt bleibt.“ Die Veranstalter verweisen auch auf die mit UVC-Lampen ausgerüstete Heizung, mit der über 90 Prozent aller im Raum befindlichen Viren abgetötet werden.

Kurzfristig musste für Musiker Jan Jakob Ersatz gefunden werden. Das ist gelungen. So wird am Freitag, 3. Dezember, nach des Begrüßung des Bürgermeisters die Schwelmer Sängerin Uta Wiedersprecher mit ihrer Band die Bühne betreten und ihre neue CD vorstellen. „Eine exzellente Tonanlage und phantasievolle Lichtinstallationen sorgen für eine Atmosphäre, die die Architektur der imposanten Kirche mit der Musik zu einem wahren Augen-und Ohrenschmaus macht“, kündigen die Veranstalter an.

Nach einer etwa halbstündigen Pause wird es gegen 21 Uhr „Folk Noir“ geben. So bezeichnet Tokunbo Akinro ihre Art der Musik, die im letzten Jahr mit dem Prädikat „best female artist“ ausgezeichnet wurde.

Für diesen ersten Tag gibt es noch Tickets, während der Samstag mit Florian Paul und 2 Flügel schon sehr gefragt ist. Tickets im Vorverkauf bei Buchhandlung Köndgen, bei Euronics Meckel in Gevelsberg und im Evangelischen Gemeindebüro in Schwelm. Online Ticketreservierung ist möglich unter www.adventival.de.

