Adventskalender-Verkauf startet im November auch in Schwelm

Der Lions Club Ennepe-Ruhr startet am Montag, 2. November, mit dem Verkauf seines Adventskalenders 2020. Die Auflage beträgt erneut 4500 Exemplare, ein Weihnachtskalender kostet 5 Euro. Jeder Kalender ist mit einer Nummer versehen, die als Los gilt. Auf die Käufer, die damit gemeinnützige Projekte in den Städten Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Breckerfeld unterstützen, warten 267 attraktive Preise im Wert von 10.860 Euro.

Hauptpreis Sparvertrag über 500 Euro

Knapp 100 Sponsoren und damit vier mehr als noch im vorherigen Jahr, haben die Gewinne gesponsert. Der Hauptgewinn ist erneut ein Sparkassen-Zuwachssparen im Wert von 500 Euro der Sparkasse Gevelsberg-Wetter. In diesem Jahr gibt es übrigens ausschließlich den Kalender des Herren-Clubs. Der Damen Lions Club Audacia hat wegen Corona seinen Kinder-Adventskalender ausgesetzt.

Für den Herren-Lions Club ist es ein Jahr, so wie es in der 48-jährigen Geschichte des örtlichen Service Clubs noch keines gegeben hat. Die Jahresplanung des aktuellen Präsidenten Stefan Honselmann (Schwelm) ist wegen der Corona-Pandemie Makulatur. Die Virusinfektion hat den Veranstaltungskalender gehörig durcheinander gewirbelt, erst am Montag hat der Verein auch seine gesamten internen Veranstaltungen für die Mitglieder in diesem Jahr abgesagt.

Die Corona-Pandemie reißt, ähnlich wie bei den Taubenvätern in Gevelsberg, die ihre Spendengala bereits abgesagt haben, auch ein tiefes Loch in den Spendentopf der Lions. In welcher Höhe die gemeinnützige Organisationen und Verbände, die gewöhnlich vom Lions Club EN unterstützt werden, für 2021 Geld bekommen, ist noch nicht absehbar. Bisher wurden beispielsweise der Kinderschutzbund und verschiedene Mittagstische unterstützt.

Die Mindereinnahmen sind auch der Grund, warum der erstmals auf dem Neujahrskonzert im Januar 2020 verliehene Förderpreis „Lions-Award“ (über die 5000 Euro durften sich die Lila-Damen freuen) im kommenden Jahr ausgesetzt wird.

Termine abgesagt

Lions Club Hier gibt es die Weihnachtskalender des Lions Clubs EN Der Weihnachtskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr ist zum Preis von fünf Euro in folgenden Verkaufsstellen erhältlich. Ennepetal: AVU Treffpunkt, Klutert-Apotheke, Konditorei Kartenberg, Kinderschutzbund Ennepetal Stil und Blüte Rudloff. Gevelsberg: AVU-Treffpunkt, Buchhandlung Appelt, Feinkost Hedtstück, Rats-Apotheke, Sparkasse Gevelsberg-Wetter (Mittelstraße 2) und Vorsprach Lotto. Schwelm: Art und Trent, Buchhandlung Köndgen, Juwelier Schunk, Fleur florale Werkstadt, Kinderschutzbund Schwelm, Herrenausstatter Uhlenkott, Käse-Peter, Raidt’s Getränkehof und Sparkasse Schwelm. Auf die Käufer des Weihnachtskalenders des Lions Clubs warten insgesamt 267 Preise im Gesamtwert von 10.860 Euro. Die Gewinnnummern werden vom 1. bis 24. Dezember täglich im Lokalteil dieser Zeitung veröffentlicht. Außerdem werden die Nummern vom 1. bis zum aktuellen Tag im Internet auf der Seite des Lions Clubs EN (www.lions-en.de) bekannt gegeben.

Von den Termin-Absagen betroffen ist ebenfalls der Weihnachtsmarkt in Schwelm. Das veranstaltende Stadtmarketing geht zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch davon aus, die Budenstadt kleiner setzen zu können und will sie wieder zurück auf den Altmarkt verorten. Dort kann der geordnete Zutritt besser geregelt werden. Doch wegen der großen Unwägbarkeiten - niemand weiß, wie der Verlauf der Pandemie sich in den kommenden Monaten entwickeln wird - hat der Lions Club auf seinem jüngsten Jour fixe entschieden, in diesem Jahr am Weihnachtsmarkt nicht teilzunehmen.

Dasselbe gilt auch für das beliebte Neujahrskonzert der Lions in Gevelsberg. Es ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt musikinteressierter Menschen aus der Region, für viele auch ein erster gesellschaftlicher Höhepunkt des noch jungen neuen Jahres. Die Traditionsveranstaltung sollte am 16. Januar 2021 eigentlich erneut unter Beteiligung des Landespolizeiorchesters Nordrhein-Westfalen unter der Leitung von Scott Lawton in der Aula des Schulzentrums West stattfinden. Doch auch diese Veranstaltung hat der Lions Club erstmals seit 15 Jahren vorsichtshalber abgesagt. Wenn die Möglichkeit besteht, will der Lions Club das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachholen, wenn die Lage in Sachen Corona klarer ist und die Risiken für die Teilnehmer kleiner sind.

Die Einnahmen sowohl des Weihnachtsmarkts als auch des Neujahrskonzerts - ein fünfstelliger Betrag - fehlen nun im Spendentopf des Service Clubs. Deshalb ist die Kalenderaktion für die Lions in diesem Jahr nun umso wichtiger.