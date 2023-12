Adventsmärkte und Konzerte stimmen auf Weihnachten ein

Gevelsberg/Schwelm/Ennepetal Wer noch keinen Weihnachtsmarkt besucht hat, bekommt an diesem Wochenende die Gelegenheit dazu. Was sonst noch los ist, lesen Sie hier

Unsere Tipps zum Wochenende in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg: Rudelsingen, Weihnachsmärkte und ganz viel Musik stehen auf dem Programm.

Ennepetal

Im Wichernhaus in Büttenberg ist die Vorweihnachtszeit eine Zeit des Miteinanders und das noch mehr, als es dort im übrigen Jahr sowieso schon gelebt wird. Das gemeinsame Rudelsingen gehört ebenfalls dazu, und damit möchte der Förderverein auch in diesem Jahr wieder am Freitag, 8. Dezember, ab 18.30 Uhr auf das besondere Adventwochenende einstimmen. Das Repertoire ist bunt gemischt, von klassischen Weihnachtsliedern bis hin zu modernen Weihnachtshits ist für jede und jeden etwas dabei. Simone Dzierson und Thomas Wolf führen wie gewohnt durch das kurzweilige Programm. Dazu gibt es Getränke und Bratwurst.

Klein, aber fein: der Adventsmarkt am evangelischen Wichernhaus am Büttenberg. Foto: Privat / WP

Am Samstag geht es direkt ab 12 Uhr mit dem kleinen, aber feinen Adventsmarkt mit Ständen vor und im Wichernhaus weiter. Verschiedene kulinarische Angebote sowie ein buntes Angebot an Kreativständen wurden organisiert. Natürlich gibt es auch wieder einen Auftritt der Music-Kids. Ab 15 Uhr spielt das Jugendorchester der Stadt- und Feuerwehrkapelle ein Weihnachtskonzert. Bei einer Kinderaktion können auch die kleinen Gäste aktiv werden.

Der Voerder Adventszauber findet am Samstag und Sonntag in Ennepetal statt. Zahlreiche lokale Aussteller bieten wie immer schöne Dinge für alle Sinne und jede Menge Kulinarik. Neben diversen Heißgetränken gibt es wieder Reibeplätzchenessen, verschiedene Suppen, Pommes, Gegrilltes, die beliebten Feuerwaffeln und erstmalig auch selbst gemachtes Lángos, eine ungarische Fladenbrot-Spezialität. Auch das beliebte Café im Gemeindehaus öffnet wieder seine Pforten, Samstag backen die „Pömps“ Waffeln, Helmut Schulte und Jürgen Schöneberg begleiten das Ganze mit „Musik und Dönekes“, Sonntag gibt es an gleicher Stelle Kaffee und Kuchen vom CVJM. Am Samstag sind die Stände von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Quintett „Jazzprix“ gibt am Samstag ab 15.30 Uhr ein Adventskonzert der etwas anderen Art in der evangelischen Johanneskirche in Voerde. Foto: Jazzprix Quintett / Schwelm

In der Johanneskirche findet am Samstag ab 15.30 Uhr ein Adventskonzert statt. Mit diesem ganz speziellen Konzert möchte das „JAZZPRIX“-Quintett den musikalischen Geschenkesack öffnen und den Zuhörern auf eine ganz besondere Art „Frohe Weihnachten“ wünschen. Bekannte oder auch weniger bekannte Titel stehen auf dem vielfältigen Programm. Althergebrachtes wird in neue musikalische Gewänder gekleidet. Eintrittskarten (freie Platzwahl) zu 15 Euro gibt es im Gemeindebüro, bei Bücher Bochhammer und an der Abendkasse.

Gevelsberg

Die Industriehalle der VHS Ennepe-Ruhr-Süd und der DIA gGmbH, Hammerstraße 21, öffnet am Freitag, 8. Dezember, zum zweiten Mal ihre Tore und lädt alle Interessierten zu einem Weihnachtsmarkt in besonderem Ambiente ein. Auf die Besucher warten von 14 bis 18 Uhr selbstgefertigte Produkte aus den Werkstätten und können kleine Geschenke, Dekoartikel und Accessoires sowie selbstgebackene Plätzchen und andere Köstlichkeiten erwerben.

Klein, fein und urgemütlich: Der 13. Adventsbasar findet am Freitag (15 bis 20 Uhr) und Samstag (14 bis 19 Uhr, 8./9. Dezember, im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“, Uferstraße 3, statt. In festlicher Atmosphäre können sich die Besucher auf Weihnachten einstimmen und das ganz besondere Flair im Bürgerhaus genießen. Nach der offiziellen Begrüßung am Freitag um 15 Uhr präsentieren im Innen- und Außenbereich des Bürgerhauses Ausstellerinnen und Aussteller ein breites Warenangebot. Zu entdecken gibt es viel Schönes, Handgemachtes, Inspirationen und Geschenkideen für die Weihnachtszeit, den gedeckten Tisch und für den Tannenbaum. Für das leibliche Wohl ist nach natürlich auch gesorgt. Ein weihnachtliches Programm verführt mit Auftritten und Angeboten im Saal. Neben dem täglichen Besuch vom Nikolaus um 15.30 Uhr gibt es eine Darbietung der Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Vogelsang, Blockflötenmusik der städtischen Musikschule Gevelsberg, weihnachtliche Akkordeon-Töne eine Darbietung des Wanderchors, Tanz und Musik vom Balkan des bosnischen Kultur- und Kunstvereins Hagen sowie eine Aufführung des Tanzateliers Sarah Tiranno.

Am Sonntag ist es wieder soweit: Nach drei Jahren erzwungener Coronapause findet der traditionelle Christkindlmarkt im Seniorenstift Haus Maria Frieden, Hagener Straße 332, statt. Wie kann man sich besser auf die schöne Adventszeit einstimmen, als über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern, Glühweinduft zu schnuppern und selbst gemachte Werke zu bewundern? Der Markt beginnt um 12 Uhr, um 16 Uhr findet das „Offene Weihnachtssingen“ mit der Schola Liebfrauen unter der Leitung von Ludger Janning in der Kirche Christi Auferstehung statt.

„Macht die Tore auf“, unter dieser Überschrift steht ein gemeinsames adventliches Singen am Sonntag um 16 Uhr in der ev. Kirche Silschede. Der Kirchenchor Silschede lädt ein zum gemeinsamen Singen. Lieder, Kanons , Chormusik und auch Klaviermusik zur Advents- und Weihnachtszeit stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Schwelm

Die Band „Jamas“: Joschi Wiesbrock, Mark Wiedersprecher, Anna Wiesbrock, Anna Wiedersprecher und Stefan Wiesbrock. Foto: Privat

Es hat eine lange Tradition, dass das „Adventival“ in der Christuskirche auch lokalen Künstlern eine Bühne bietet. Mit Stefan Wiesbrock und Mark Wiedersprecher stehen am Samstag ab 19.15 Uhr zwei Schwelmer Musiker in den Startlöchern, die schon seit den Anfängen des Adventivals im Jahre 2010 mit von der Partie waren. Begleitet werden sie von ihren Kindern Anna Wiedersprecher und Joschi und Anna Wiesbrock. Joschi studiert mittlerweile Musikbusiness an der Popakademie in Mannheim und steht schon mit Popgrößen wie Wincent Weiss auf der Bühne. Unter dem Namen „Jamas“, der aus den Anfangsbuchstaben der Bandmitglieder besteht, werden sie ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Neben neuen Kompositionen von Joschi und Anna, neu arrangierten Stücken von Stefan aus seiner CD „ 7 fette Jahre“ finden sich darin auch weihnachtliche Klänge in ungewöhnlichem Gewand. Am selben Tag betritt nach einer Pause zum Klönen, Essen und Trinken der Geheimtipp der deutschen Singer-Songwritergilde in der Christuskirche mit seiner Band die Bühne: Phil Siemers. Der Mann aus Hamburg, der schon bei „ Inas Nacht“ einen Auftritt hatte, begeistert eigentlich jeden, der ihn hört. Tickets gibt es unter https://adventival.de.

