Aktuelles Stimmungsbild im großen Corona-Check

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Wie verändert die Pandemie den Alltag in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal? Machen Sie mit bei unserem Corona-Check.

Schöne Szenen spielen sich dieser Tage in unseren Innenstädten ab. Händler begrüßen persönlich ihre Kunden, die Menschen sind heilfroh, endlich wieder die Ladenlokale betreten zu dürfen. Dass Discounter plötzlich Corona-Selbsttests verkaufen und diese schnell vergriffen sind, zeigt aber auch, dass unser Leben von Normalität noch weit entfernt ist. Oder ist dieser Wechsel von Verboten und Lockerungen gar eine „neue Normalität“, an die wir uns besser gewöhnen sollten?

Seit einem Jahr in unserer Region

Vor ziemlich genau einem Jahr machte sich das Corona-Virus auch in unserer Region breit. Seitdem verging kein Tag, an dem die Pandemie nicht unseren Alltag, unser Leben in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal prägte. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen, geöffnet, wieder geschlossen und wieder geöffnet. Homeschooling, Kurzarbeit und Homeoffice bestimmten das Familienleben. Außerhalb der eigenen vier Wände gab’s keinen Sport, keine Veranstaltungen und auch keine Kultur. Vieles, was unsere Städte so einzigartig und liebenswert macht, war plötzlich nicht mehr möglich. Weder die Gevelsberger Kirmes, noch die in Voerde und auch nicht das Heimatfest in Schwelm. Ob es in diesem Jahr was wird? Wenn überhaupt, dann auf jeden Fall nicht so, wie wir es aus den Jahren vor Corona kennen.

Zwölf Monate Pandemie hat unser Leben in einer Weise verändert, die wir uns so nie hätten vorstellen können. Corona macht was mit uns, und jeder Mensch geht damit anders um. Doch betroffen sind wir alle.

Genau an diesem Punkt setzt der große Corona-Check unserer Zeitung an. Wir wollen von den Menschen aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal wissen: Wie sehr hat Corona Ihr Leben verändert? Was halten Sie von den bisher getroffenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie? Wie groß ist Ihre Sorge um Ihre Familie, aber auch um die Zukunft unserer Innenstädte?

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen und bei unserer Meinungsumfrage mitmachen würden. Den Fragebogen finden Sie online unter www.wp.de/corona-check.

Ein Team von Analysten hilft uns dabei, aus Ihren Angaben ein Stimmungsbild zu zeichnen und Ergebnisse herauszufiltern, die wir Ihnen anschließend präsentieren und mit lokalen Entscheidungsträgern auch diskutieren werden.

Ausfüllen des Fragebogens dauert nur wenige Minuten

Für alle, die mitmachen, gibt es auch etwas zu gewinnen. Unter allen Teilnehmern werden 10 „Genussboxen aus der Region“ verlost.