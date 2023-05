Bühne „Aladdin und die Wunderlampe“: Mit Flick Flack in 1001 Nacht

Schwelm. Das Flick Flack Theater bringt eines der populärsten Märchen aus 1001 Nacht auf die Bühne. Hier gibt es die Karten für die Aufführung in Schwelm.

Es ist eines der populärsten Märchen aus 1001 Nacht und die Midis vom Flick Flack-Theater bringen es in Schwelm auf die Bühne. Vorhang auf für „Aladdin und die Wunderlampe.“

Aufführungsort ist das Jugendzentrum in Schwelm, Märkische Straße 16, und die jungen Darsteller der Midi-Gruppe versetzen ihr Publikum mitten in den Orient. Schauplatz ist die Stadt Agrabah, wo der gutherzige Aladin und seine Freunde sich mit Gaunereien durchs Leben schlagen. Der Zufall will es, dass er dabei Prinzessin Jasmin kennenlernt. Jasmins Vater, der Sultan, hat derweil andere Sorgen, denn Jasmin soll heiraten, damit seine Thronfolge klar wird. Es gestaltet sich schwierig...

Eines Tages erscheint ein Magier, der behauptet, Aladins längst totgeglaubter Onkel zu sein. Er schmeichelt sich bei Aladin und dessen Mutter unter anderem damit ein, dass er verspricht, aus Aladin einen Kaufmann zu machen. Kaufmann zu werden gefällt Aladin wesentlich besser als jedes Handwerk. Also folgt er seinem vermeintlichen Onkel vertrauensvoll, als er ihn auf einem langen Spaziergang vor die Tore der Stadt führt.

Mit einer List will er durch Aladins Hilfe an die Wunderlampe kommen, in der Dschinni der Geist der Lampe lebt und jeden Wunsch erfüllen kann. Es beginnt eine spannende Reise für Aladin und seinem kleinen Freund Abu, dem Affen – die, soviel sei verraten, gut enden wird. Das witzige, spannende und musikalische Bühnenstück ist für Jung wie für Alt geeignet.

Mitwirkende sind Simon Oberschelp, Leander Oberschelp, Benjamin Faupel, Nele Baumeister, Jula Oesterlein, Romy Frei, Lilly Gebhardt, Leonie Kleinen, Sammy Price, Jonas Pollhaus, Lene Diedrich, Henri Hofe, Lennart Kiehl, Leonie Marie Lorenz, Fatmire Becíri´, Mia Felbeck, Phil Sommer, Zoe Stauch, Solveig von Reth, Tabea Süto, Xenia Kieck und Rojava Slo.

Die Regie führt Sabine Masmeier-Wegemann, unterstützt von Isabell Danecki, Leandra Kieck und Siegfried Schilling für die Technik.

Aufführungstermine sind Samstag, 13. Mai, und Samstag, 3. Juni, jeweils um 17 Uhr im Jugendzentrum. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder bis 12 Jahren.

Kartenvorverkauf: 02336/6445 oder 0172/5207710 oder unter www.flickflack-theater.de

