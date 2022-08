Die Feuerwehr – hier ein Symbolbild – rückt zu der Firma in der Prinzenstraße aus.

Alarm Alarm in Schwelm: Feuerwehr rückt zu Firma aus

Schwelm. Die Schwelmer Feuerwehr rast mitten in der Nacht zu einer Firma in der Schwelmer Prinzenstraße.

Zu einem Industriebetrieb in der Prinzenstraße wurde die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen um 1.40 Uhr alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst.

Vor Ort konnte schnell die Ursache gefunden werden. In einem Technikraum war es in Folge des Defektes eines elektrischen Gerätes zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Bereich wurde von der Feuerwehr kontrolliert und das defekte Gerät unmittelbar im Anschluss von einem Fachunternehmen ausgebaut. Nach der Kontrolle des gemeldeten Bereiches und einer Lüftung wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Firma übergeben.

Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 2.30 Uhr.

