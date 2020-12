Auch der Lidl-Markt an der Rosendahler Straße in Gevelsberg steht vor Veränderungen.

Supermarkt Aldi und Lidl in Gevelsberg: So steht es um die Erweiterung

Gevelsberg. Die Discounter Aldi und Lidl haben sich konkreter zu den Erweiterungsplänen ihrer Filialen in Gevelsberg geäußert.

Die Pläne für den Neubau des Aldi-Markts an der Haßlinghauser Straße und der Lidl-Filiale an der Rosendahler Straße werden konkreter.

Zur Vorgeschichte

Schon vor Beginn der Sanierung von Kaufland – vor zwei Jahre – wurden die Planungen der beiden Discounter der Gevelsberger Politik vorgestellt. Aldi und Lidl hatten angekündigt, ihre Filiale abzureißen und am selben Standort neu und vor allem größer aufbauen zu wollen. Die Bedingung der Stadt war, dass gewartet wird, bis die Sanierung der Kaufland-Immobilie abgeschlossen ist. Das ist jetzt der Fall.

Aldi

Den Anfang macht Aldi. Im März 2021, so die aktuelle Zeitschiene der Stadtverwaltung Gevelsberg, wird im Ausschuss für Stadtentwicklung über den Bebauungsplan entschieden. Unterdessen ist der Bauantrag bei der Stadt bereits eingegangen. Gibt es grünes Licht von der Stadt, kann Aldi loslegen.

Vonseiten des Discounters heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung: „Für den Neubau unseres Marktes befinden wir uns derzeit in internen Detailabstimmungen. Parallel dazu befinden wir außerdem auf der Suche nach einem möglichen Ausweichquartier. Zur Zeitplanung der Abrissarbeiten können wir erst konkrete Aussagen treffen, wenn uns die Baugenehmigung vorliegt. Die Bauzeit für den neuen Markt wird voraussichtlich sieben Monate betragen.“ Geplant ist, die Verkaufsfläche von bislang rund 900 auf etwa 1275 Quadratmeter zu erweitern. Aldi teilt mit, dass zukünftig der Fokus auf eine helle und freundliche Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren gelegt werde.

Der Aldimarkt an der Haßlinghauser Straße i Gevelsberg wird von etwa 900 auf 1275 Quadratmeter erweitert. Foto: Carmen Claudia Thomaschewski / WP

Zur Frage nach der baulichen Umsetzung erläutert das Unternehmen, dass es ein modernes Licht-, Farb- und Energiekonzept geben wird, eine Photovoltaikanlage auf dem Marktdach und eine Wärmerückgewinnungsanlage, die den Marktraum im Zuge einer sogenannten Betonkernaktivierung kühlen und beheizen kann. „So kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, betont ein Aldi-Sprecher.

Dazu soll es etwa 80 Stellplätze mit einer Breite von 2,80 Meter geben, zudem besonders breite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung sowie Eltern-Kind-Parkplätze. Verkehrliche Änderungen sind nicht vorgesehen. Außerdem ist geplant, die vergrößerte Backwarenauslage künftig mit einem rückgelagerten Backraum zu versehen, die Pfandautomaten sollen in der Nähe des Eingangsbereichs aufgestellt werden.

Mitte des Jahres könnte es an der Haßlinghauser Straße also schon losgehen, und trotz der abrissbedingten Schließung könnte an einer anderen Stelle der Verkauf in der Zwischenzeit weiter gehen - bis der Neubau fertig gestellt ist.

Lidl

Auch die Lidl-Filiale hatte die Stadt 2018 über ihre Neubau-Planungen informiert. Im Mai 2019 schlossen der Discounter und die Stadt einen Durchführungsvertrag. Darin ist fest gelegt worden, dass die Filiale an der Rosendahler Straße erst geschlossen werden soll, wenn Kaufland wieder eröffnet hat. Auf Nachfrage unserer Zeitung, wann denn die Arbeiten am Neubau beginnen sollen, teilte das Unternehmen mit, dass Anfang 2021 die Filiale um einen Teil der aktuellen Lagerfläche vergrößert wird. „Die rund 90 Quadratmeter größere Verkaufsfläche von insgesamt rund 850 Quadratmetern nutzen wir für eine ansprechendere Warenpräsentation. Gleichzeitig werden breitere Gänge die Einhaltung der aktuellen Abstandsregelungen bequemer ermöglichen.“

Schaffen attraktiver Einkaufsbedingungen Die Aldi-Filiale an der Haßlinghauser Straße wurde am 22. August 2005 eröffnet, zuvor war Aldi viele Jahre an der Mittelstraße 100a angesiedelt. Sowohl Aldi als auch Lidl sprechen davon, eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen in Gevelsberg zu schaffen.

Von einem Neubau ist in der Antwort keine Rede. Außer: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir darüber hinaus zum Standort an der Rosendahler Straße aktuell keine weiteren Angaben machen, da wir uns noch in der Planungsphase befinden.“

Eigentlich steht der Ausführung nicht mehr viel im Wege. Der entsprechende Bebauungsplan ist bereits beschlossen, zwei Baugenehmigungen sind gestellt. Bedenken gegen das Vorhaben hat die Stadt nicht.

Lidl hatte im Juli 2018 angekündigt, abzureißen und auf etwa 1280 Quadratmeter Verkaufsfläche zu erweitern, die Fläche für Parkplätze soll außerdem vergrößert werden. Zumindest war das der Plan vor zwei Jahren.