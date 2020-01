Schwelm. Der Evangelischer Friedhof an der Oehde in Schwelm ist ein Ort der Hoffnung. Davon überzeugt sich eine auswärtige Besuchergruppe.

Alten Grabmale werden in Schwelm zur Wasserstelle

Nachhaltig, ökologisch und innovativ: 25 Teilnehmer eines Friedhofsseminars für neue Mitarbeiter in der kirchengemeindlichen Friedhofsverwaltung und im gärtnerischen Bereich, das von der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) veranstaltet wird, haben im Rahmen einer Exkursion den Evangelischen Friedhof Oehde in Schwelm besichtigt.

Naturnahe Gräber, recycelte Grabsteine

Während des Rundgangs war immer wieder auch Zeit, auf individuelle Fragen der Teilnehmer einzugehen. Foto: Privat / Verein

Der Leiter des heimischen Friedhofsteams Jörg Klesper begrüßte zusammen mit Elke Schreiber aus der Friedhofsverwaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm die Seminargruppe, die von Ulrike Jurczik, Sachbearbeiterin Friedhofswesen der EKvW, geleitet wurde. Klesper und Schreiber betonten, dass der Beschluss, sich an der Initiative „Evangelischer Friedhof – Ort der Hoffnung“ zu beteiligen, einer von vielen Schritten sei, den Friedhof Oehde zukunftsweisend zu gestalten.

Eine besondere Herausforderung sei für das Friedhofsteam, moderne Grabfelder in der alten Friedhofsstruktur einzubinden. Dass und wie das gelingt, zeigten Klesper und Schreiber an verschiedenen Grabfeldern. „Die Menschen wollen heute pflegeleichte Gräber“, erklärte Klesper den interessierten Besuchern. „Deshalb und auch aus ökologischen Gründen setzen wir auf naturnahe Gräber.“

Überhaupt spiele Ökologie und Nachhaltigkeit eine große Rolle bei der Gestaltung des Evangelischen Friedhofs in Schwelm. Das zeige sich, so Klesper, unter anderem daran, dass er und sein Team verstärkt recycelte Grabsteine nutzen. So konnte er der Besuchergruppe eine Wasserstelle aus recycelten Grabmalen zeigen.

Eine Seminargruppe der Evangelischen Kirche von Westfalen machte sich ein Bild vom Evangelischen Friedhof in Schwelm. Foto: Privat / Verein

Großen Wert legt das Friedhofsteam zudem auf die Besucher- und Nutzerfreundlichkeit der Friedhofsanlage. Als Beispiel dafür zeigten Klesper und Schreiber der Besuchergruppe den „Garten der Lichter“. „Diese Gräberfelder haben wir als Hochbeet auf alten Familiengruften angelegt“, erklärte Klesper. „Die Angehörigen müssen sich hier bei der Pflege der Gräber nicht mehr so weit nach unten bücken, was sehr geschätzt wird.“ Der „Garten der Lichter“ ist Teil der „Ruhegärten Schwelm“, die von verschiedenen Themengrabfeldern gebildet werden.

Die Besuchergruppe zeigte sich sichtlich beeindruckt von dieser Gestaltung und dem Gesamteindruck des Friedhofs. So lobte ein Teilnehmer auch die sauberen Wege, die weitgehend frei von Moos sind. Auch die Leiterin der Gruppe, Ulrike Jurczik von der Evangelischen Kirche von Westfalen, attestierte der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm, dass sie mit ihrem innovativen Friedhofskonzept auf einem sehr guten Weg in Richtung Zukunftsfähigkeit des Friedhofs sei.