Unterstützung Alter: Wo Senioren in Schwelm Hilfe im Alltag bekommen

Schwelm. Für Senioren gibt es viele Angebote, die den Alltag erleichtern. Wer in Schwelm wie und womit helfen kann.

Grundlegende Informationen zu vielen Belangen des Alltags boten das städtische Büro für Seniorinnen und Senioren und andere Institutionen in Schwelm jetzt an einem gut besuchten Informationsstand in der Fußgängerzone. Viele Bürgerinnen und Bürger nahmen die Gelegenheit wahr, im Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Einrichtungen direkt ins Gespräch zu kommen.

Das Büro für Seniorinnen und Senioren, die Wohnberatung der FAN/Lebenshilfe, die Kreispolizeibehörde des EN-Kreises, die Seniorenlotsen, die Servicestelle Ehrenamt, der Beirat für Menschen mit Behinderungen und die Senioren- und Pflegeberatung waren vor Ort, um sich mit älteren Menschen über deren Bedürfnisse zu unterhalten. Beantwortet wurden Fragen z.B. zu Themen wie Wohnen im Alter, Sicherheit im öffentlichen Raum, ehrenamtliches Engagement oder auch Pflege. Zudem bestand die Möglichkeit, sich über spezielle Angebote für Menschen mit Behinderungen zu informieren.

Das Büro für Seniorinnen und Senioren versteht sich als zentrale Anlaufstelle für ältere Menschen in der Region und setzt sich dafür ein, dass ihre Bedürfnisse und Interessen in allen Lebensbereichen berücksichtigt werden.

Die Wohnberatung der FAN/Lebenshilfe beantwortete Fragen rund um das Thema Wohnen im Alter und gab Tipps zur Gestaltung eines barrierefreien Wohnraums. Die Kreispolizeibehörde des EN-Kreises informierte über Sicherheitsfragen und gab Hinweise zur Vermeidung von Trickbetrug und anderen Straftaten. Die Seniorenlotsen standen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es z.B. um Schockanrufe und Enkeltrickbetrug ging.

Auch die Servicestelle Ehrenamt war vertreten und informierte darüber, wie man sich ehrenamtlich in die Zivilgesellschaft einbringen kann. Der Beirat für Menschen mit Behinderungen beantwortete Fragen rund um das Thema Inklusion und zeigte auf, wie Menschen mit Behinderungen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Die Senioren- und Pflegeberatung gab Auskunft über die verschiedenen Unterstützungsangebote im Bereich Pflege und Betreuung.

