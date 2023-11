Am Büttenberg drohen Knöllchen - das ist der Grund

Ennepetal Die Stadt Ennepetal hat mitgeteilt, dass im Ortsteil Büttenberg aktuell der ruhende Verkehr verstärkt kontrolliert wird.

Bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Stadtteil Büttenberg sind in letzter Zeit verstärkt parkende Fahrzeuge in den Wendehämmern aufgefallen.

Die Ennepetaler Stadtverwaltung weist daher darauf hin, dass das Parken in diesen Bereichen nicht gestattet ist, um die Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs zu gewährleisten und die Wendehämmer deshalb mit einem eingeschränkten Haltverbot ausgeschildert sind. Wegen der bestehenden Verkehrsbehinderungen durch parkende Fahrzeuge finden dort aktuell verstärkte Kontrollen statt. Das Halten beziehungsweise das Be- und Entladen ist in diesen Bereichen erlaubt. Bei der Entscheidung, diese Kontrollen durchzuführen, sei der Parkraumdruck am Büttenberg berücksichtigt worden, dieser müsse jedoch leider hinter den Sicherheitsaspekten zurückstehen, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus

Die Stadtverwaltung bittet die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis.

