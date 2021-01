Am letzten selbstgewählten Wohnort verlegt

Seit 1997 verlegt der Künstler Gunter Demnig, der sein Atelier im hessischen Elbenrod hat, zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus handgefertigte Stolpersteine. Die ersten amtlich genehmigten Steine befinden sich in St. Georgen bei Salzburg. Schon 1995 in Köln und 1996 in Berlin hatte Demnig solche Gedenksteine verlegt, allerdings jeweils noch ohne behördliche Genehmigung.

Sie werden am letzten selbstgewählten Wohnort der Menschen verlegt, die zwischen 1933 und 1945 Opfer der systematischen Verfolgung und industriell betriebenen Massenvernichtung der Nazis wurden.

In die Stolpersteine sind Informationen zum Lebensweg und zum Schicksal der Verfolgten eingraviert. Die Intention des Künstlers ist unter anderem, den NS-Opfern, die in den Konzentrationslagern zu Nummern degradiert wurden, ihre Namen zurückzugeben. Das Bücken, um die Texte auf den Stolpersteinen zu lesen, soll eine symbolische Verbeugung vor den Opfern sein.