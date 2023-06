Protesttag Am Protesttag hat andere Apotheke in Gevelsberg Notdienst

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Am kommenden Mittwoch, 14. Juni, bleiben fast alle Apotheken geschlossen. In Gevelsberg hat eine Apotheke Notdienst: Die Linden-Apotheke.

Wie bereits berichtet, findet am kommenden Mittwoch, 14. Juni, ein bundesweiter Protesttag der Apothekerinnen und Apotheker statt. Auch in Schwelm und Ennepetal sind alle Apotheken geschlossen. In Gevelsberg hat lediglich die Not-Apotheke geöffnet. Entgegen unserer Berichterstattung, hat am 14. Juni die Linden-Apotheke in der Berchemallee 122 in Gevelsberg Notdienst. Die Aufteilung der Notdienste wurde vom Apothekerverband Westfalen-Lippe aktualisiert, daher die Änderung.

Die Linden-Apotheke in Gevelsberg ist für Ennepetaler und Schwelmer am besagten Mittwoch die nächstgelegene Möglichkeit, um an Medikamente zu kommen. Die weiteren Apotheken, die im Umkreis am 14. Juni Notdienst haben, sind in Wuppertal-Barmen, Wuppertal-Elberfeld und Hagen-Haspe. Die Entscheidung, einen Protesttag einzulegen, basiert auf zahlreichen Gründen. Das erklärte Katrin Hackbarth, Inhaberin der Märkischen Apotheke in Schwelm, bereits in einem Gespräch mit dieser Redaktion (wir berichteten). Unter anderem stellen die massiven Lieferengpässe, die sich weiter verschlimmern, die Apotheker vor enorme Herausforderungen. Und auch die Honorierung der Arbeit sei ein wichtiges Thema für die Apotheker. Sie fordern unter anderem eine Aufwandspauschale. Hinzu kommen die Bürokratie, die Rabattverträge mit Krankenkassen und vieles mehr. „Es muss etwas passieren“, sagt Katrin Hackbarth.

