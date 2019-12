Amtsverzicht, Großbrand und Neue Mitte Schwelm

Der Weihnachtsstress ist vorbei, in den Tagen zwischen den Jahren macht der Alltag Pause. Es ist die Zeit der Besinnung, die Zeit, um Rückblick auf das sich dem Ende zu neigende Jahr zu halten und einen Ausblick auf die kommenden 365 Tage zu werfen.

Zeit der Weichenstellung

Für das öffentliche Leben in Schwelm waren die vergangene Monate die Zeit der Weichenstellung. Große Projekte sind von Politik und Verwaltung auf den Weg gebracht worden, die das Bild der Kreisstadt entschieden prägen werden. Ich denke dabei an den Bau des neuen Rathauses auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei Schwelm und des neuen Kulturzentrums an der Römerstraße. Auch die Sparkasse hat Klarheit in der Frage geschaffen, wie es mit dem Patrizierhaus, dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Brauerei am Bürgerplatz, weitergehen wird.

So könnte das neue Rathaus der Stadt Schwelm, das in den kommenden Monaten auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei gebaut werden soll, vom Bürgerplatz betrachtet einmal aussehen. Foto: Stadt Schwelm

Im Zuge am Bau der Neuen Mitte Schwelm hat die Politik das ISEK auf den Weg gebracht. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich das „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für die Innenstadt der Stadt Schwelm“. Auf 130 Seiten haben die extern beauftragten Stadtplaner akribisch die Handlungsfelder zur Stadtentwicklung für die nächsten zehn Jahre beschrieben. Mit gut 20 Millionen Euro soll Schwelm in den Bereichen, Verkehr/Mobilität, Wohnen, Kultur und Einzelhandel/Dienstleistungen/Gastronomie fit für die Zukunft gemacht werden. Bezieht man die Kosten für das neue Rathaus/Kulturhaus in die Betrachtungen mit ein, werden rund 60 Millionen Euro in die Neue Mitte Schwelm fließen.

Der erste Spatenstich für Rathaus und Kulturzentrum wird im neuen Jahr erfolgen, zwei Jahre später, voraussichtlich im Herbst 2022, werden die Neubauten fertig sein und von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bezogen werden können.

Mit dieser schwindelerregenden Investitionssumme steht Schwelm im Südkreis aber nicht alleine da. Auch Gevelsberg macht in den nächsten Jahren mit Erwerb des ehemaligen Horten-Kaufhauses und Umbau des „Schwimm in“ Millionen neuer Schulden. Und der Abriss und Neubau des Hauses Ennepetals ist ebenfalls ein Multi-Millionenprojekt. Schwelm ist also in bester Gesellschaft, was den Stadtumbau und die Investitionen in die marode Infrastruktur anbelangt.

Der Blick in das Jahr 2020 zeigt aber auch, dass es jetzt darum geht, die angeschobenen Projekte zu verwirklichen, damit sie nicht zu Luftschlössern werden. Dafür muss der Blick von den Verantwortlichen und den Bürgern nach vorne gerichtet werden, damit das Ziel nicht aus den Augen gerät.

Auch für die Feuerwehr war das Jahr 2019 ein ganz besonderes Jahr. Der Brandschutzbedarfsplan liegt nun in einer aktualisierten Version vor. In dem Papier beurteilt der Sachverständige, wie es um den Brandschutz in Schwelm bestellt ist und was unternommen werden muss, damit sich auch weiterhin die Bürger auf ihre Feuerwehr verlassen können. Und da sind wir bei weiteren Baustellen, mit denen sich Politik und Verwaltung im neuen Jahr auseinandersetzen müssen. An allen drei Standorten besteht Handlungsbedarf. Das Gerätehaus am Winterberg lässt sich ertüchtigen. Neu bauen muss wahrscheinlich die Stadt in Linderhausen und in der Innenstadt. Als möglichen Standort für eine neue Feuer- und Rettungswache hat man sich schon ein Grundstück am Ochsenkamp gesichert.

Knapp an Katastrophe vorbei

Samstagnachmittag heulten die Sirenen: Das Fachwerkhaus, in dem der Schwelmer Filmemacher Friedhelm Bühne mitten in der Oberstadt jahrzehntelang lebte, brennt am 10. August bis auf die Grundmauern ab. Einsatzkräfte auch aus den Nachbarstädten sorgen dafür, das sich das Feuer nicht auf die umliegenden historischen Gebäude ausdehnt. Lediglich ein angrenzendes Haus, und das ist schon schlimm genug, wird ebenfalls von dem Großfeuer beschädigt. Glück im Unglück: Trotz der dichten Bebauung in der Altstadt von Schwelm gerät der Brand nicht außer Kontrolle und es sind keine Verletzten zu beklagen. Ganz Schwelm dankte den Einsatzkräften für die geleistete Arbeit. Auch für Friedhelm Bühne scheint das schlimme Ereignis noch zu einem guten Ende zu führen. Das Fachwerkhaus war versichert, es bestehen gute Aussichten, dass das Gebäude wieder aufgebaut wird.

Nur wenige Tage später, am 27. August, wird ein weiteres historisches Gebäude in Schwelm ein Raub der Flammen. Der Kornspeicher am Haus Martfeld aus dem Jahr 1583, das älteste Holzgebäude in der Kreisstadt, wird durch Brandstiftung stark beschädigt. Der Verschönerungsverein, dem das Gebäude gehört, verspricht den Wiederaufbau.

Derweil beschäftigt eine weitere Brandstiftung immer noch die Polizei: In der Nacht zum 29. Mai, brennt es in einem syrischen Lebensmittelgeschäft am Neumarkt, im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr kann alle 13 Hausbewohner retten. Die Ermittlungen der Mordkommission „Brot“ in Hagen werden wohl noch im kommenden Jahr fortgesetzt.

Fast allein gegen alle

Ein Bild für die Geschichtsbücher: Hartmut Ziebs wird von Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock als Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes im Rat der Stadt Schwelm willkommen geheißen. Foto: Bernd Richter / WP

Hartmut Ziebs sorgt für sein geradliniges Eintreten für Demokratie und sein klares Bekenntnis gegen Strömungen von Rechts im deutschen Feuerwehrverband für deutschlandweite Schlagzeilen. Die wochenlangen Querelen im Präsidium des Feuerwehrverbandes hinterlassen aber auch bei dem Deutschen Feuerwehrpräsidenten, der in Schwelm zuhause ist, Spuren. Hartmut Ziebs kündigt letztendlich seinen Abschied vom Amt an – auch, um seine Familie zu schützen.

Keine erneute Kandidatur

Sie ist die erste hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Schwelm: Gabriele Grollmann. Für viele Bürger war die Frau, die vorher im Ordnungsamt der Stadt Münster beschäftigt war, die Person, mit der viele einen positiven Neuanfang im Rathaus verbanden. Von den hochgesteckten Erwartungen blieb gegen Ende ihrer Amtszeit nicht viel übrig. Es sei ihr angeraten worden, mehr auf ihre Gesundheit zu achten, teilte Schwelms Erste Bürgerin in einen Schreiben aus dem Rathaus mit und verkündete im April offiziell, aus gesundheitlichen Gründen auf eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichten zu wollen.

Neuer Pächter für Martfeld

Gute Nachricht aus dem Rathaus: Nach fast einjährigem Leerstand kann die Verwaltung im Dezember wieder einen neuen Pächter für die Martfeld-Gastronomie präsentieren. Der 36-jährige Salih Numanovic will ab dem 1. März 2020 in Schwelms guter Stube gutbürgerliche Küche nach Balkanart sowie Kaffee und Kuchen anbieten.