Anklage wegen Körperverletzung: Junger Schwelmer vor Gericht

In Schwelm steht ein 22-Jähriger wegen des Tatverdachts von gefährlicher Körperverletzung und Raub vor Gericht.

Schwelm. Mit einem Mittäter soll er dem Opfer aufgelauert, es brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt haben: ein 22-Jähriger Schwelmer steht vor Gericht.

Einem zur Tatzeit 22 Jahre alten Mann ausSchwelm wird ein besonders schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Der Angeklagte soll am 3. Juni in Schwelm gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter einer männlichen Person aufgelauert, ihn zu Boden gebracht und zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert haben. Nachdem der Geschädigte der Aufforderung nicht nachgekommen sei, soll der unbekannte Täter daraufhin mit dem Fuß gegen den Kopf des Geschädigten getreten haben, während der Angeklagte mehrfach mit einem Teleskopschlagstock versucht haben soll, auf den Kopf des Geschädigten zu schlagen.

Der Geschädigte soll das Bewusstsein verloren haben, woraufhin der Angeklagte und der unbekannte Mittäter Bargeld sowie das Mobiltelefon des Geschädigten an sich genommen haben sollen. Der Angeklagte soll durch die Tat diverse Prellungen sowie eine Schürfwunde erlitten haben. Darüber hinaus soll das Handy – welches im Nachgang vom Angeklagten weggeworfen und dann aufgefunden worden sein soll – beschädigt worden sein.

Für die öffentliche Hauptverhandlung vor der 9. großen Strafkammer des Landgerichts Hagen sind die Termine, Montag, 11. September, und Freitag, 15. September, um 9.30 Uhr vorgesehen.

