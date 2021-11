Ansturm auf EN-Impfzentrum: So klappt’s noch mit dem Pieks

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Nachfrage nach Impfterminen im EN-Impfzentrum, das Mittwoch wieder öffnet, ist riesengroß. So klappt es dennoch mit dem Pieks

Die Nachfrage nach Impfterminen in der Impfstation, die am Mittwoch, 17. November, im ehemaligen Impfzentrum in Ennepetal ihren Betrieb aufnehmen wird, ist riesengroß: Weniger als 24 Stunden nach Start der Vergabe sind bereits 1250 – und damit alle bis Ende November verfügbaren – Termine für den Piks in den Oberarm gebucht worden. Weitere Termine wird der Kreis Anfang nächster Woche freischalten.

„Der Run auf die Termine zeigt, wie sinnvoll und wichtig dieses zusätzliche Impfangebot ist“, sagt Jana Ramme, Leiterin des Pandemie-Teams beim Kreis. „Wir arbeiten intensiv daran, in den nächsten Tagen weitere Angebote auch in den anderen kreisangehörigen Städten schaffen zu können.“

Wer bislang keinen Termin bekommen hat, kann ab Mittwoch auch ohne Termin zu den Öffnungszeiten – Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr – in die Impfstation kommen.

