Antrag: Muslimisches Grabfeld auf Ennepetaler Friedhof

In manchen Städten, wie hier auf dem Nordfriedhof in Velbert, gibt es bereits muslimische Grabfelder.

Ennepetal. Die türkische Liste „zusammEN“ hat den Antrag gestellt, auf einem Friedhof in Ennepetal ein muslimisches Grabfeld zu errichten.

Mit dem Antrag befasst sich der Integrationsrat in seiner Sitzung am Dienstag, 23. Mai.

+++ Gevelsberg: Inklusion im Waldkindergarten? So funktioniert’s +++

Die Friedhofssatzung solle entsprechend geändert werden, so die Unterzeichner, zu denen auch der Integrationsratsvorsitzende Mitat Mola gehört. In der Sitzung wird die Verwaltung auch über den Sachstand hinsichtlich der geplanten Aufnahme von muslimischen Bestattungen in die Friedhofssatzung berichten.

+++ Schwelm: Stadt hält Gutachten zur Brauerei zurück +++

Die Einbringung des Regelwerks sowie der zugehörigen angepassten Gebührensatzung habe sich aufgrund der Einführung eines neuen Finanzsystems verzögert, solle aber noch vor der Sommerpause erfolgen, so die Verwaltung. Muslimische Bestattungen sind nach Mitteilung der Verwaltung allerdings schon jetzt, ohne Vorliegen der satzungsrechtlichen Voraussetzungen möglich (wir berichteten).

Weitere Themen des Integrationsrats sind ein Sachstandsbericht zur aktuellen Flüchtlingssituation in Ennepetal sowie ein Bericht über die Betreuung geflüchteter Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften.

+++ Aktuelle Flüchtlingssituation: Stadt Ennepetal informiert +++

Die Sitzung des Integrationsrats ist öffentlich und beginnt um 17.15 Uhr im Haus Ennepetal, Gasstraße 10.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm