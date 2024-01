Appell aus Ennepetal: „Lasst den Hass nicht in eure Herzen“

Ennepetal Ein Protest gegen Rechtsextremismus und klare Haltung in Ennepetal: Die Stadt sei offen und müsse bunt bleiben.

Ein Protest gegen Rechtsextremismus fand am Sonntag auch in Ennepetal statt. Beim Neujahrsempfang der SPD im Saal des Tennisclubs am Helkenberg sagte die 1. Vorsitzende der Ennepetaler SPD, Dr. Petra Kappe eindringlich: “Nie wieder! Das steht bei uns ganz oben in der politischen Arbeit!“ Mit „Nie wieder“ meint Petra Kappe eine menschenverachtende Politik in Deutschland. So sprach sie sich gegen jede Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten aus und bekam Beifall von den knapp 90 Besuchern.

Der Empfang löste das SPD-Winterfrühstück ab, das seit Jahren im Voerder Schützenheim stattfand. Petra Kappe appellierte an die Besucher: “Lasst den Hass nicht in eure Herzen!” Die SPD stehe für Demokratie und für ein Miteinander der Menschen. Die Demokratie sei eine Errungenschaft. In ihrem Grußwort griff Bürgermeisterin Imke Heymann die Worte von Petra Kappe auf und sagte: “Endlich gehen Menschen auf die Straße!” Ennepetal sei bunt und müsse bunt bleiben. “Wir sind eine offene Stadt”!” betonte die Bürgermeisterin.

Volker Rauleff, der Chef der SPD-Fraktion im Rat der Stadt, zeigte sich froh darüber, dass im Stadtrat alle großen Projekte fast immer einstimmig beschlossen worden seien. “Das ist gut in diesen schwierigen Zeiten!” meinte Rauleff. Obwohl die Finanzsituation der Stadt schwierig sei, werde man den Bau des Technischen Rathauses und des Betriebshofes vorantreiben. Das sei notwendig. Priorität habe bei den geplanten Schulbauten die Grundschule Voerde. Auch der weitere Bau von Kitas sei nicht zu vernachlässigen. Vieles habe man auch erreicht. Die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Bahnhofsgebäudes gehe voran. Rauleff erinnerte u.a. auch an den Bau des Solebeckens auf der Wiese am Klutertbad., an die Neugestaltung des Voerder Zönchens. In diesem Zusammenhang würdigte Rauleff das Engagement des Vereins „VoerderLeben“.

Zu Beginn des Empfangs wurde Sekt gereicht, mittags gab es Suppen. Der SPD-Chor unter Leitung von Jürgen Schöneberg sang diesmal auch alte populäre Schlager.

Ein neues Mitglied wurde aufgenommen. Für 25-jährige Treue ehrte Petra Kappe das ehemalige Kreistagsmitglied und jetziges Mitglied von Ratsausschüssen, Ingrid Tigges.

