Arbeitsagentur bezieht neues Quartier in Schwelm

Die neue Geschäftsstelle der Arbeitsagentur in Schwelm an der Prinzenstraße ist bezugsfertig. Zuvor war die Agentur für Arbeit an der Viktoriastraße.

Schwelm. Neue Adresse, Öffnungszeiten, Service und Kontakte: Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Agentur für Arbeit in Schwelm.

Die Agentur für Arbeit Schwelm nimmt ab kommenden Montag, 13. September, im neuen Gebäude an der Prinzenstraße 14-18 den Betrieb auf. Der Umzug von der Viktoriastraße findet derzeit statt, deshalb ist die Agentur vom bis einschließlich 10. September geschlossen.

Ab nächster Woche befindet sich die Geschäftsstelle der Hagener Arbeitsagentur in Schwelm im neuen, wesentlich größeren Gebäude an der Prinzenstraße.

„Wir freuen uns, nach knapp zweijähriger Bauzeit moderne und großzügige Büroräume auf insgesamt fünf Etagen zur Verfügung zu haben“, so Katja Heck, Chefin der Arbeitsagentur Hagen. „Die Dienststelle Schwelm wird ab 13. September auch für Hattingen zuständig sein.“

Die Öffnungszeiten

Das sind die Öffnungszeiten für persönliche Arbeitslosmeldungen und Notfälle: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr und für Berufstätige zusätzlich Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Aufgrund von Restarbeiten im Erdgeschoss ist vorübergehend der Zutritt nur über den hinteren Eingang möglich. Wegen der Pandemie und um längere Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt die Agentur für Arbeit ihren Kundinnen und Kunden, über die 02331/202-200 einen Termin zu vereinbaren. Die gebührenfreie Hotline 0800/4555500 ist zusätzlich erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Die richtigen Anlaufstellen Die Arbeitsagentur betreut alle Arbeitssuchenden, die bis zu einem Jahr lang arbeitslos gemeldet sind. Danach fallen sie unter das SGB II und gelten als Langzeitarbeitslose. Das Jobcenter – in Schwelm seit diesem Jahr ebenfalls im neuen Gebäude (Rheinische Straße 41) – ist die richtige Anlaufstelle für alle, die länger als ein Jahr arbeitssuchend gemeldet sind.

In der Zeit des Umzuges können persönliche Vorsprachen für Arbeitslosmeldungen oder Notfälle in den Arbeitsagentur-Dienststellen in Hagen, Mariengasse 3, oder in Witten, Schlachthofstraße 27, zu den genannten Öffnungszeiten erfolgen. Sie können aber auch ohne Rechtsnachteile in der neuen Geschäftsstelle in der Prinzenstraße ab Montag nachgeholt werden.

In den Tagen der Schließung sollten so viele Anliegen wie möglich telefonisch oder online geklärt werden.

Alle Informationen zum Online-Service gibt es unter: www.arbeitsagentur.de/eServices

