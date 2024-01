Arbeitsagentur EN rät Unternehmen: „Flüchtlinge einstellen“

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften ist hoch. Laut der Agentur für Arbeit sollen Flüchtlinge das Problem nun lösen.

Die Kernaussagen für den heimischen Arbeitsmarkt zum Jahresende lauten: Die Arbeitslosigkeit sinkt zum Jahresende leicht. Es existiert eine gute Kräftenachfrage und die Agentur für Arbeit richtet einen Appel an die Betriebe im Ennepe-Ruhr-Kreis: „Geflüchtete einstellen!“

Die Ausläufer einer schwachen Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis haben sich auch im Dezember gehalten. Die Zahl der Arbeitslosen sank leicht um 38 auf jetzt 12.044, die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 6,9 Prozent. Vor einem Jahr gab es im Kreis fast 300 Arbeitslose weniger, die Quote war seinerzeit 6,8 Prozent. „Der Trend der vergangenen Monate, ein langsamer Rückgang der Arbeitslosigkeit in kleinen Schritten, hat bis zum Jahresende angehalten. Eher ungewöhnlich ist die für den Dezember erfreulich belebte Kräftenachfrage“, sagt Katja Heck, Chefin der Agentur für Arbeit Hagen. „Viele Geflüchtete kommen jetzt aus den Sprachkursen, wollen arbeiten und ihre Deutschkenntnisse verbessern. Ich bin mir sicher, dass dies ihre Integration beschleunigen wird.“

Die beiden Rechtskreise entwickelten sich weiterhin unterschiedlich. 3501 Arbeitslose beziehen Geld über die Agentur für Arbeit (107 oder 3,2 Prozent mehr als im Vormonat), 8543 bezahlt das Jobcenter EN den Lebensunterhalt (145 oder 1,7 Prozent weniger). Die Zahl von jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren nahm um 24 oder 2,1 Prozent auf 1123 ab, die der Älteren über 50 Jahren als einzige Ausnahme um sechs oder 0,1 Prozent auf 4025 zu. Die Arbeitslosigkeit der Ausländer verringerte sich um 47 oder 1,0 Prozent auf 4619. Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung ging um 19 oder 2,2 Prozent auf 857 zurück. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank um 34 oder 0,6 Prozent auf 5.198. Damit waren es aktuell 629 oder 13,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Belebung durch Weihnachtsgeschäft

Mit dem Weihnachtsgeschäft kam zum Jahresende doch noch Belebung in die Arbeitskräftenachfrage. Im Kreis wurden 242 Stellen gemeldet, 52 oder 27,4 Prozent mehr als noch im November, zugleich 17 oder 7,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die größte Kräftenachfrage hatten Personaldienstleister (63), das verarbeitende Gewerbe (35 Stellen), freiberufliche Arbeitgeber (Rechtsanwälte, Steuerberater, 31 Stellen für Assistenzkräfte) sowie das Baugewerbe (26), der Handel (26) und das Gesundheits- und Sozialwesen (23). Die öffentliche Verwaltung meldete 17 Stellen. Die gesamte EN-Logistik hatte auch im Dezember maximal zwei neue Stellenangebote.

Im Dezember zeigten im Ennepe-Ruhr-Kreis 25 Unternehmen Kurzarbeit für 257 Personen an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit im Kreis über 4700 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für rund 60.000 potenziell betroffene Arbeitnehmer. Für Juli liegen inzwischen Daten zur effektiven Inanspruchnahme für den Kreis vor. Danach wurde nur Kurzarbeitergeld an 29 Betriebe für rund 400 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, weitaus weniger als in der Pandemie.

Arbeitslosigkeit im Schnitt höher

Das Arbeitsmarktgeschehen gestaltete sich innerhalb des Kreises erneut sehr uneinheitlich. Die geringsten Veränderungen hatten Breckerfeld (- 2 auf 219 Arbeitslose), Schwelm (- 3 auf 1.385) und Gevelsberg (+ 6 auf 1.061). Deutlicher rückläufigere Zahlen hatten Herdecke (- 16 auf 710), Wetter (- 19 auf 863), Ennepetal (- 32 auf 1.078) und Witten (- 36 auf 4.356). Gegen den Trend stiegen die Zahlen in Sprockhövel (+ 15 auf 546 Arbeitslose) und Hattingen (+ 49 auf 1.826). Die Arbeitslosigkeit in den EN-Städten insgesamt war zum Jahresende durchschnittlich um 2,5 Prozent höher als genau ein Jahr zuvor.

