Arbeitsagentur Hagen und EN: Termin nur noch mit 2G-Regel

Die Agentur für Arbeit in Schwelm.

Schwelm. Achtung: Wer einen Termin bei der Agentur für Arbeit wahrnehmen will, oder muss, kann dies nur noch unter den 2G-Regeln tun.

Die Arbeitsagenturen, und damit auch die Agentur in Schwelm, bleiben auch in Zeiten hoher Infektionszahlen geöffnet. In den Häuern gelten zum Schutz der Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.

Zusätzlich setzen die Arbeitsagenturen ab Donnerstag, 25. November, bundesweit die 2G-Regel um. Für persönliche Gespräche ist dann der Nachweis einer Genesung oder vollständigen Impfung erforderlich. Es wird empfohlen, für diese persönlichen Gespräche möglichst einen Termin zu vereinbaren.

Kundinnen und Kunden, die nicht geimpft oder genesen sind oder keine Auskunft zu ihrem Status geben möchten, werden online oder telefonisch beraten oder können eine Kurzberatung an einem Notfallschalter wahrnehmen. Ausgenommen ist die persönliche Arbeitslosmeldung – diese ist auch weiterhin für alle Kundinnen und Kunden am Notfallschalter möglich.

Viele Anliegen können einfach und unkompliziert auch über die digitalen E-Services unter www.arbeitsagentur.de/eservices oder telefonisch erledigt werden.

