Arbeitslosigkeit sinkt erstmals seit Monaten im EN-Kreis

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Gute Nachrichten von der Agentur für Arbeit für den Ennepe-Ruhr-Kreis: Erstmals seit Langem sinken die Arbeitslosenzahlen wieder.

Im September zeigte der Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis erste Anzeichen einerbeginnenden Herbstbelebung. Die Zahl der Arbeitslosen sank gegenüber dem Vormonat um 374 oder 3,3 Prozent auf 10.958, was die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 6,3 Prozent reduzierte. Vor genau zwölf Monaten waren es 6,4 Prozent und 91 Arbeitslose mehr.

„Die Herbstbelebung ist auf dem Arbeitsmarkt im Kreis offenbar angekommen. Die Arbeitslosigkeit sank saisonüblich, bei uns sogar stärker als im Landesdurchschnitt. Und gerade bei den Jüngeren gab es aktuell den stärksten Rückgang durch viele Abgänge in Ausbildungen und Maßnahmen. Leider wurden aber nur wenig neue Stellen gemeldet“, so Agenturchefin Katja Heck. „Positiv war auch die längerfristige Entwicklung bei den Arbeitsplätzen. Nach neuen Daten hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Kreis innerhalb des letzten Jahres um über 2.000 oder 1,9 Prozent auf rund 111.500 gesteigert.“

Die beiden Rechtskreise entwickelten sich zuletzt parallel. 3.015 Arbeitslose waren Kunden der Arbeitsagentur (126 oder 4,0 Prozent weniger als im Vormonat), 7.943 wurden durch das Jobcenter EN betreut (248 oder 3,0 Prozent weniger). Auch die Zielgruppen zeigten im September überwiegend günstige Tendenzen: Die durch einige Ausbildungsabsolventen relativ hohe Zahl von jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren sank um 126 oder 12,5 Prozent auf 880. Nur bei den Älteren über 50 Jahren gab es einen kleinen Anstieg um neun oder 0,2 Prozent auf 3.746. Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung sank um genau eine Person oder 0,1 Prozent auf nunmehr 1.026. Die Langzeitarbeitslosen gingen um 80 oder 1,8 Prozent auf 4.400 zurück. Aktuell waren es damit 313 oder 6,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Ausländer ging nach dem Ukraine-Sondereffekt der letzten Monate nunmehr um 229 oder 5,4 Prozent auf 4.007 zurück.

Kräftenachfrage weiter schwach

Der seit Monaten verhaltene Kräftebedarf hat sich auch im September nicht belebt. Von den EN-Unternehmen wurden nur 299 Stellen gemeldet, zwei oder 0,7 Prozent weniger als noch im August und sogar 143 oder 32,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die größte Kräftenachfrage hatten das verarbeitende Gewerbe (62 gemeldete Stellen), Personaldienstleister (60), freiberufliche Arbeitgeber (Rechtsanwälte, Steuerberater etc., 39 Stellen für Assistenzkräfte), das Gesundheits- und Sozialwesen (37), das Baugewerbe (22) und der Handel (21). Die öffentliche Verwaltung meldete 12 Stellenangebote, das Gastgewerbe neun und die gesamte Logistik nur acht.

Die Zahl der insgesamt bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen sank gegenüber August um 72 oder 3,1 Prozent auf 2.267, war aber in Relation zum Vorjahr um 48 oder 2,2 Prozent höher.

Kurzarbeit und Inanspruchnahme

Im September meldeten 33 EN-Unternehmen Arbeitsausfälle für 963 Personen an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit im Kreis über 4.600 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für rund 60.000 potenziell betroffene Arbeitnehmer. Im gesamten Bezirk, also inklusive der Stadt Hagen, waren es 7.700 Anzeigen für nahezu 100.000 Personen. Für April liegen inzwischen Daten zur effektiven Inanspruchnahme für den Kreis vor. Danach wurde Kurzarbeitergeld an 219 Betriebe für rund 1.100 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, weitaus weniger als noch zu Beginn der Pandemie.

Lokale Besonderheiten

Die Arbeitslosigkeit entwickelte sich regional unterschiedlich, überwiegend jedoch günstig. In Breckerfeld (185 Arbeitslose) änderte sich im Ergebnis gegenüber dem Vormonat nichts. Dagegen gab es in Wetter (- 7 auf 690), Ennepetal (- 31 auf 947), Herdecke (- 32 auf 582), Sprockhövel (- 42 auf 527), Gevelsberg (- 77 auf 973), Hattingen (- 78 auf 1.748) und Witten (- 120 auf 4.110) nur sinkende Zahlen. Nur in Schwelm (+ 13 auf 1.196) war es ein kleiner Anstieg.Die Arbeitslosigkeit in den EN-Städten ist aktuell durchschnittlich nur noch um 0,8 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Gesamteinschätzung

„Der heimische Arbeitsmarkt zeigte sich im September trotz der rückläufigen Geschäftserwartungen der Wirtschaft und damit verschlechterter Rahmenbedingungen in guter Verfassung“, so Katja Heck weiter. „Letztlich ist die Teilnahme an günstigen Entwicklungen für jeden Einzelnen immer eine Frage der Qualifikation. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist aktuell bei Fachkräften deutlicher als die Gesamtentwicklung – und dabei siebenmal stärker als bei arbeitslosen Helferinnen und Helfern. Eingestellt werden vor allem Fachkräfte, für die sich der Arbeitsmarkt aufnahmefähig zeigt. Und gerade das ist die Herausforderung für die Arbeitsmarktpolitik, denn fast zwei Drittel der arbeitslosen Menschen haben keine den Anforderungen entsprechende Ausbildung. Diese Menschen sind zwar gegenwärtig im Nachteil, aber gleichzeitig das wichtigste Potenzial für den Fachkräftemarkt der Zukunft. Daher ist es so wichtig, sie Schritt für Schritt zu qualifizieren, auch wenn sie schon in Arbeit sind. Dafür stehen Arbeitsagentur und Jobcenter.“

