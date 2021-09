Arbeitslosigkeit sinkt trotz Pandemie im EN-Kreis

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Gute Nachrichten aus dem Arbeitsamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Arbeitslosigkeit sinkt erstmals seit Langem wieder.

Auf dem Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis stehen die Zeichen bereits im zweiten Ferienmonat auf Belebung. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 270 oder 2,3 Prozent auf 11.539. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich um 0,2 Punkte auf 6,6 Prozent.

Vor einem Jahr, vier Monate nach Ausbruch der Pandemie, waren es 1054 Arbeitslose mehr. Die damalige Arbeitslosenquote lautete 7,3 Prozent. „Der heimische Arbeitsmarkt zeigt sich selbst in der Hauptferienzeit von einer guten Seite.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Der Juli-Anstieg bei den jüngeren Ausbildungsabsolventen ist bereits wieder abgebaut. Da bestätigt sich, dass Fachkräfte nicht lange arbeitslos sind. Die Kräftenachfrage zieht insgesamt schon früh wieder an. Inzwischen sind aber auch erste Hochwasserfolgen für die Beschäftigung zu erkennen. Die zuvor stark rückläufige Kurzarbeit hat im August wieder leicht zugenommen“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. Sie weist außerdem nochmals auf die besondere Situation auf dem Ausbildungsmarkt hin: „Noch nie gab es so spät im Jahr mehr als 400 offene Ausbildungsplätze im Kreis wie jetzt. Für alle, die noch suchen, muss es heißen ,Ausbildung jetzt’ - die Hotline ist 02302/929 450.“

Mehr Langzeitarbeitslose

Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung entwickelten sich wieder unterschiedlich. 4231 Arbeitslose waren Kunden der Arbeitsagentur (307 oder 6,8 Prozent weniger als im Vormonat), 7308 wurden durch das Jobcenter EN betreut (37 oder 0,5 Prozent mehr). Bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren, die im Vormonat durch einige Ausbildungsabsolventen noch am deutlichsten zugelegt hatten, war die Zahl mit 927 bereits wieder rückläufig (-76 bzw. -7,6 Prozent). Nur bei schwerbehinderten Arbeitslosen (+9 oder 0,8 Prozent auf 1083) und bei Langzeitarbeitslosen (+7 oder 0,1 Prozent auf 4838) gab es marginale Anstiege.

Trotzdem hat sich bei Letzteren der pandemiebedingt ungünstige Vorjahresvergleich verbessert: Waren es im Juli noch fast 1100 oder 29,1 Prozent mehr als vor zwölf Monaten, so sind es jetzt „nur“ noch 952 oder 24,5 Prozent.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm